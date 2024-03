Watch: భక్తితో చోరి.. దేవుడ్ని ప్రార్థించి విగ్రహం దొంగిలించిన వ్యక్తి

March 13, 2024 / 06:33 PM IST

లక్నో: ఒక వ్యక్తి చాలా భక్తితో దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. (Theft With Devotion) గుడిలోని దేవుడికి ప్రార్థించి అక్కడి విగ్రహాన్ని చోరీ చేశాడు. ఆలయంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీరట్‌ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 12న అబ్దుల్లాపూర్ ప్రాంతంలోని శివాలయంలోకి ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. తొలుత చాలా భక్తిభావాన్ని ప్రదర్శించాడు. అక్కడున్న దేవుళ్లకు దండం పెట్టి ప్రార్థించాడు. అంతలో బయటకు వెళ్లి ఎవరైనా వస్తున్నారేమోనని చూశాడు. తిరిగి గుడిలోకి వచ్చాడు. దేవుడి విగ్రహాన్ని ప్లాస్టిక్‌ కవర్‌లో ఉంచి అక్కడి నుంచి జారుకున్నాడు.

కాగా, ఆ గుడిలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో పోలీసులు ఈ సంఘటనపై స్పందించారు. ఆ శివాలయంలో రాగితో చేసిన శివలింగంపై ఉన్న నాగదేవత విగ్రహాన్ని దొంగ ఎత్తుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. ఆ వ్యక్తిని గుర్తించి అరెస్ట్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Meerut,Uttar Pradesh: A thief absconded with the idol of the "Naag Devta" after a brief visit to the temple. pic.twitter.com/CBAlVtvdx5

— Mohd Shadab Khan (@Shadab_VAHIndia) March 12, 2024