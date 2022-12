Rishabh Pant Car: మంట‌ల్లో క్రికెట‌ర్ పంత్ కారు.. వీడియోలు

December 30, 2022 / 11:50 AM IST

రూర్కీ: క్రికెట‌ర్ రిష‌బ్ పంత్ రోడ్డు ప్ర‌మాదంలో గాయ‌ప‌డ్డ విష‌యం తెలిసిందే. అత‌ను ప్ర‌యాణిస్తున్న మెర్సిడీజ్ కారు.. ప్ర‌మాదానికి గురైంది. ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని రూర్కీ వ‌ద్ద ఈ ఘ‌ట‌న ఇవాళ తెల్ల‌వారుజామున 5.30 నిమిషాల‌కు జ‌రిగింది. ఢిల్లీ నుంచి ఉత్త‌రాఖండ్ వ‌స్తున్న స‌మ‌యంలో ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. హ‌రిద్వార్ జిల్లాలోని మంగ‌లౌరు వ‌ద్ద ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది.

New Video Of #RishabhPant Get well soon champ pic.twitter.com/Kh8XrkJLE7 — Aman Tiwari (@amantiwari_) December 30, 2022

పంత్ నిద్ర మ‌త్తులోకి జారుకున్న స‌మ‌యంలో.. అత‌ను న‌డుపుతున్న కారు ఢివైడ‌ర్‌ను ఢీకొట్టింది. పంత్ నుదురుకు, మోకాళ్ల‌కు గాయాల‌య్యాయి. అయితే ప్ర‌మాదం త‌ర్వాత కారులో మంట‌లు చెల‌రేగాయి. ఆ స‌మ‌యంలో అక్క‌డ రోడ్డుపై వెళ్తున్న కొంద‌రు పంత్‌ను ర‌క్షించారు. కారులో మంట‌లు చెల‌రేగగానే.. పంత్ ఆ కారు అద్దాల‌ను ప‌గుల‌గొట్టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చాడు.

This video is told to be of Rishabh Pant's recent accident in Uttarakhand. Vehicle can be seen on fire and Pant is lying on the ground. @TheLallantop pic.twitter.com/mK8QbD2EIq — Siddhant Mohan (@Siddhantmt) December 30, 2022

డివైడ‌ర్ వ‌ద్ద కూల‌బ‌డిపోయిన పంత్‌ను కొంద‌రు స్థానికులు ర‌క్షించారు. ఆ స‌మ‌యంలో అటుగా వెళ్తున్న వాళ్లు మండులున్న కారు వీడియోల‌ను కూడా తీశారు. ఆ వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ అవుతున్నాయి. ప్ర‌మాదంలో కారు నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది. ఇక మంట‌ల్లో అది పూర్తిగా ద‌గ్ధ‌మైంది.

A very much thank you to these guys who helped Rishabh pant this quickly 🙏#RishabhPant pic.twitter.com/2jEUxEk72b — Rishabh pant fans club (@rishabpantclub) December 30, 2022

ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన స‌మ‌యంలో అక్క‌డ ఉన్న సీసీటీవీ ఫూటేజ్‌ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. లైట్ల వెలుతురుతో వేగంగా వ‌స్తున్న పంత్ కారు.. ఇనుప ఢివైడ‌ర్ల‌ను బ‌లంగా ఢీకొట్టింది. ఆ త‌ర్వాత కారు ప‌ల్టీలు కొట్టిన‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది. ఢివైడ‌ర్‌ను ఢీకొన్న ఆరు నిమిషాల త‌ర్వాత కారులో మంట‌లు చెల‌రేగిన‌ట్లు స్ప‌ష్ట‌మ‌వుతోంది.

Rishabh pant car was totally damaged, thank god nothing serious injury has happened to him 🙏#RishabhPant pic.twitter.com/yvSKqb8VCT — Rishabh pant fans club (@rishabpantclub) December 30, 2022

పంత్ స్వ‌యంగా కారు అద్దాలు ప‌గుల‌గొట్టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన‌ట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. అయితే పంత్ సీటు బెల్ట్ పెట్టుకున్నాడో లేదో స్ప‌ష్టంగా తెలియ‌దు. ఒక‌వేళ బెల్ట్ పెట్టుకుని ఉంటే.. పంత్ అంత త్వ‌ర‌గా ఎలా డ్యామేజైన కారు నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చాడో అంచ‌నా వేయ‌లేం.