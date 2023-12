December 19, 2023 / 10:14 AM IST

Rishabh Pant : ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా టీ20 లీగ్‌ల‌లో ఇండియ‌న్ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(IPL)కు ఎంత క్రేజ్ ఉందో తెలిసిందే. 16 సీజ‌న్లుగా అభిమానుల‌ను అల‌రిస్తున్న ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌ మినీ వేలం(Mini Auction) మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. దుబాయ్‌లో మ‌ధ్యాహ్నం 12 గంట‌ల నుంచి వేలంపాట షురూ కానుంది. ఫేమ‌స్ ఆక్ష‌నీర్ మ‌ల్లికా సాగ‌ర్ (Mallika Sagar) నిర్వ‌హించే వేలంలో కోట్లు కొల్ల‌గొట్టేది ఎవ‌రు? అని అంద‌రిలో ఉత్కంఠ నెల‌కొంది.

అయితే.. మామూలుగా ఫ్రాంజైజీల య‌జ‌మానులు, మెంటార్‌లు, కోచ్‌లు వేలం పాట‌లో పాల్గొంటారు. ఈసారి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్‌లో కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) కూడా భాగ‌మ‌వుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే అత‌డు దుబాయ్ చేరుకున్నాడు. వేలంలో ఎవ‌రిని కొనాలి? ఎంత ధ‌ర పెట్టొచ్చు? వంటి విష‌యాల‌పై పంత్.. కోచ్ రికీ పాంటింగ్‌(Ricky Ponting)తో క‌లిసి చ‌ర్చించాడ‌ని ఢిల్లీ ఫ్రాంచైజీ అధికారి ఒక‌రు తెలిపారు.

Stop everything and watch this interview 📽️

Presenting Rishabh Pant who’s going to be on the #DC auction table for the first time EVER 🤗

P.S – We are so happy to see Rishabh BACK 🥹#IPL | @RishabhPant17 | @DelhiCapitals pic.twitter.com/4j6TWIrZsf

— IndianPremierLeague (@IPL) December 19, 2023