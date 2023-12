December 19, 2023 / 09:40 AM IST

సూర‌త్: అయోధ్య‌లో రామ మందిరాన్ని(Ram temple) నిర్మిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఆల‌యాన్ని వ‌చ్చే నెల 22వ తేదీన ఓపెన్ చేయ‌నున్నారు. అయితే ఆ ఆల‌యం థీమ్‌తో.. సూర‌త్‌లోని క‌ళాకారులు డైమెండ్ నక్లెస్‌ను తయారు చేశారు. ఈ న‌క్లెస్ కోసం ఆ క‌ళాకారులు సుమారు 5000 అమెరిక‌న్ వ‌జ్రాల‌ను వాడారు. దాదాపు రెండు కేజీల వెండితో ఈ న‌క్లెస్‌ను రూపొందించారు. 35 రోజుల్లో 40 మంది క‌ళాకారులు దీన్ని పూర్తి చేశారు. అయితే ఈ న‌క్లెస్‌ను అమ్మ‌కం కోసం త‌యారు చేయ‌లేద‌ని, దీన్ని అయోధ్య రామాల‌యానికి బ‌హుమ‌తిగా ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు వ‌జ్రాల వ్యాపారి తెలిపారు.

#WATCH | Gujarat: A diamond necklace has been made on the theme of Ram temple in Surat. 5,000 American diamonds have been used in this entire design.

The diamond necklace is made of 2 kg silver, 40 artisans completed this design in 35 days.

The diamond merchant said, “It is… pic.twitter.com/sf7jGmq1b5

— ANI (@ANI) December 19, 2023