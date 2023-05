May 4, 2023 / 05:04 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore) పేస‌ర్ మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammed Siraj) చెల‌రేగుతున్నాడు. బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను హ‌డ‌లెత్తిస్తున్నాడు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో, డెత్ ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్లు తీస్తూ జ‌ట్టు విజ‌యాల్లో కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మైదానంలో దూకుడుగా క‌నిపించే సిరాజ్ తాను డెత్ ఓవ‌ర్ల‌లో బౌలింగ్ చేయ‌డాన్ని ఎక్కువ‌గా ఆస్వాదిస్తాన‌ని తెలిపాడు. ప‌వ‌ర్ ప్లే కంటే డెత్ ఓవ‌ర్ల‌లో బౌలింగ్ చేయ‌డం పెద్ద స‌వాల్ అని ఈ స్టార్ పేస‌ర్ అన్నాడు. అందుకు కార‌ణం కూడా చెప్పుకొచ్చాడు.

‘బ్యాట‌ర్లంతా డెత్ ఓవ‌ర్ల‌లో బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికిఆరేయొచ్ని అనుకుంటారు. అందుకని ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో అటాకింగ్ గేమ్ మొద‌లెడ‌తారు. అందుక‌నే ప‌వ‌ర్ ప్లే కంటే డెత్ ఓవ‌ర్ల‌లో బౌలింగ్ చేయ‌డం పెద్ద స‌వాల్’ అని ఈ హైద‌రాబాదీ పేస‌ర్ తెలిపాడు. ఈ సీజ‌న్ చాలా అద్భుతంగా సాగుతోంద‌ని అన్నాడు. ‘ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ ఐపీఎల్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. ముఖ్యంగా నా ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టాను. అందుక‌నే అంత బాగా బౌలింగ్ చేయ‌గ‌లుగుతున్నా. అంతేకాదు నేను ఒకే ప్రాంతంలో బంతులు విస‌ర‌గ‌ల‌ను’ అని సిరాజ్ వెల్ల‌డించాడు.

Most wickets in the powerplay 🎳

1. RCB 2️⃣2️⃣

2. SRH 1️⃣3️⃣

3. GT 1️⃣3️⃣

Massive improvement in our Powerplay game this season! 🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #LSGvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/KSLyxwr9UR

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 2, 2023