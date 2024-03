March 16, 2024 / 02:20 PM IST

Rashid Khan : ప్ర‌పంచంలోని మేటి స్పిన్న‌ర్ల‌లో ఒక‌డైన‌ అఫ్గ‌నిస్థాన్ కెప్టెన్ ర‌షీద్ ఖాన్(Rashid Khan) పున‌రాగ‌మ‌నంలోనే రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ ముందు సార‌థిగా అత్యుత్త‌మ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు. స్వ‌దేశంలో ఐర్లాండ్‌తో శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన తొలి టీ20లో ర‌షీద్ మూడు వికెట్లతో విజృంభించాడు. దాంతో, 19 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు తీసి 14 ఏండ్ల రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు.

దాంతో, 2014లో అప్ప‌టి కెప్టెన్ న‌వ్‌రోజ్ మంగ‌ల్ పేరిట ఉన్న రికార్డు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌లో ఐర్లాండ్‌పై మంగ‌ల్ 4 ఓవ‌ర్ల‌లో 23 ర‌న్స్ ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీశాడు.

The 👑 Show! 🤩@RashidKhan_19 celebrated his comeback with an excellent bowling display as he returned with excellent figures of 3/19 to complete 350 wickets in International Cricket. 👏#AfghanAtalan | #AFGvIRE2024 pic.twitter.com/GlCiUiMHNk

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 15, 2024