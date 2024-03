March 16, 2024 / 12:08 PM IST

IPL 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17వ‌ సీజ‌న్‌తో కొంద‌రు స్టార్ ఆట‌గాళ్ల కెరీర్ ముగియ‌నుంది. అంతేకాదు ఈ సీజ‌న్‌తో కొన్ని ఫ్రాంచైజీల భావి కెప్టెన్ ఎవ‌రు? అనేది కూడా తేలిపోనుంది. ముఖ్యంగా ఎంఎస్ ధోనీ(MS Dhoni) సార‌థ్యంలోని డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌(Chennai Super Kings)కు కొత్త కెప్టెన్ ఎవ‌రు? అనేది కొన్ని రోజులుగా చర్చ‌కు వ‌స్తోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో సీఎస్కే మాజీ మాజీ ఆట‌గాడు అంబ‌టి రాయుడు(Ambati Rayudu) ఆస‌క్తిక‌ర‌ వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు.

ఈసారి చెన్నైకి ఇద్ద‌రు కెప్టెన్లు ఉండే చాన్స్ ఉంద‌ని రాయుడు అన్నాడు. ఈసారి ధోనీ సార‌థ్య బాధ్య‌త‌ల‌ను పంచుకొనే అవ‌కాశం ఉందని ఈ మాజీ క్రికెట‌ర్ తెలిపాడు. ‘ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ నియ‌మం ఉన్నందున ధోనీ ఎవ‌రో ఒక‌రిని ఇన్నింగ్స్ మ‌ధ్య‌లో కెప్టెన్‌గా పంపే చాన్స్ ఉంది. ఇదే ధోనీకి ఆఖ‌రి సీజ‌న్ అయితే.. ఈ ఏడాది సీఎస్కేలో భారీ మార్పులు చూస్తాం. కానీ, ధోనీ మ‌రికొన్నాళ్లు ఆడాల‌ని అనుకుంటే మాత్రం అత‌డే కెప్టెన్‌గా కొన‌సాగుతాడు. ధోనీనీ సార‌థిగా చూడ‌డం వ్య‌క్తిగ‌తంగా నాకెంతో ఇష్టం’ అని రాయుడు వెల్ల‌డించాడు.

అంతేకాదు 17వ సీజ‌న్ మొత్తం మ‌హీ భాయ్ ఆడుతాడ‌ని రాయుడు అన్నాడు. 10 శాతం ఫిట్‌గా ఉన్నా స‌రే ధోనీ సీజ‌న్ ఆసాంతం మైదానంలోకి దిగుతాడని చెప్పుకొచ్చాడు. ‘గాయాలు ధోనిని ఆట‌కు దూరం చేయ‌లేవు. అత‌డు ఎన్నో సార్లు గాయాల‌తోనే ఆడాడు. నిరుడు కూడా మోకాలి గాయంతోనే మ‌హీ బ‌రిలోకి దిగాడు. అందుక‌ని ఏ కార‌ణం కూడా అత‌డిని ఈ సీజ‌న్ మొత్తం ఆడ‌కుండా అడ్డుకోలేదు’ అని రాయుడు చెప్పాడు.

