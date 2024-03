Ranji Trophy 2024 | కరుణ్‌ నాయర్‌ పోరాటం.. నిలిచిన విదర్భ.. రసపట్టులో రంజీ ఫైనల్‌

March 13, 2024 / 05:30 PM IST

Ranji Trophy 2024 | ముంబై – విదర్భ మధ్య ప్రఖ్యాత వాంఖెడే స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్‌ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. విజయం కోసం ఇరు జట్లూ హోరాహోరిగా పోరాడుతున్నాయి. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విఫలమైన ముంబై రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో చెలరేగినట్టుగానే విదర్భ కూడా పోరాడుతోంది. ముంబై నిర్దేశించిన 538 పరుగుల ఛేదనలో విదర్భ.. నాలుగో రోజు 92 ఓవర్లు ఆడి 5 వికెట్లు కోల్పోయి 248 పరుగులు చేసింది. గతంలో టీమిండియాకు ఆడుతూ ట్రిపుల్‌ సెంచరీ చేసిన కరుణ్‌ నాయర్‌.. 220 బంతులాడి 74 రన్స్‌ చేసి విదర్భను ఆదుకున్నాడు. అతడికి తోడు టాపార్డర్‌ బ్యాటర్లు రాణించడంతో విదర్భ.. నాలుగో రోజు ముంబై బౌలర్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కుంది.

538 పరుగుల ఛేదనలో భాగంగా నాలుగో రోజు ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు 10/0తో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన విదర్భ.. తొలి వికెట్‌కు 64 పరుగులు జోడించింది. ఓపెనర్లు అథర్వ తైడే (32), ధ్రువ్‌ షోరే (28)లు 18.5 ఓవర్ల పాటు నిలబడ్డారు. శామ్స్‌ ములానీ 19వ ఓవర్లో అథర్వను ఔట్‌ చేసి ముంబైకి తొలి బ్రేక్‌ ఇచ్చాడు. ఆ మరుసటి ఓవర్లోనే తనుష్‌ కొటియాన్‌.. ధ్రువ్‌ వికెట్‌ తీసి విదర్భకు షాకిచ్చాడు. అమన్‌ మొఖడె (32) ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలువలేకపోయాడు. యశ్‌ రాథోడ్‌ (7)ను ముషీర్‌ ఖాన్‌ ఔట్‌ చేశాడు.

ఆదుకున్న కరుణ్‌ నాయర్‌ – అక్షయ్‌ వాడ్కర్‌

133 పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన విదర్భను కరుణ్‌ నాయర్‌ తో పాటు కెప్టెన్‌ అక్షయ్‌ వాడ్కర్‌ (91 బంతుల్లో 56 నాటౌట్‌) ఆదుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఐదో వికెట్‌కు 90 పరుగులు జోడించాడు. కరుణ్‌ నాయర్‌ తన అనుభవన్నంతా ఉపయోగించి ముంబై బౌలింగ్‌ దాడిని అడ్డుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరూ కుదురుకున్నా నాలుగో రోజు మరో ఐదు ఓవర్లలో ముగుస్తుందనగా ముషీర్‌ ఖాన్‌.. విదర్భను మరోసారి దెబ్బతీశాడు. కరుణ్‌ నాయర్‌ను అతడు పెవిలియన్‌కు పంపాడు. దీంతో విదర్భ ఐదో వికెట్‌ కోల్పోయింది.

