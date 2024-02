Ranji Trophy 2024 | జాతీయ జట్టులో అన్న.. దేశవాళీలో తమ్ముడు.. ఖాన్‌ బ్రదర్స్‌ సూపర్‌ షో

February 23, 2024 / 05:40 PM IST

Ranji Trophy 2024 | దేశవాళీ క్రికెట్‌లో మూడు, నాలుగు సీజన్లుగా నిలకడగా రాణించి జాతీయ జట్టులోకి వచ్చిన తొలి టెస్టులోనే రెండు అర్థ సెంచరీలతో రాణించాడు ముంబై బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌. రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో సర్ఫరాజ్‌.. బజ్‌బాల్‌ ఆటగాళ్లకు భారత్‌లో దూకుడుగా ఆడటమెలాగో తన రంజీ టీమ్‌ సహచర ఆటగాడు జైస్వాల్‌తో కలిసి చూపించాడు. ఆడిన తొలి టెస్టుతోనే విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కించుకున్న సర్ఫరాజ్‌.. రాంచీ టెస్టులోనూ సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. జాతీయ జట్టులో అన్న అదరగొడుతుంటే దేశవాళీలో తమ్ముడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. రంజీ ట్రోఫీ క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌లో అతడు తొలి రోజు.. 216 బంతుల్లో 10 బౌండరీల సాయంతో 128 రన్స్‌ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

శుక్రవారం బరోడాతో మొదలైన ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఓపెనర్లు పృథ్వీ షా (33), భుపెన్‌ లవానీ (19)లు విఫలమైనా.. కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహానే (3), షామ్స్‌ ములాని (6)లు ఆదుకోకున్నా ముషీర్‌ ఖాన్‌ ముంబైని ఆదుకున్నాడు. ఇటీవలే ముగిసిన ఐసీసీ అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా రెండు శతకాలతో పాటు బౌలర్‌గా భారత్‌ జట్టు తరఫున మెరుపులు మెరిపించిన ముషీర్‌.. దేశవాళీలో రీఎంట్రీ మ్యాచ్‌లో సెంచరీ కొట్టాడు. సుయాన్ష్‌ షెడ్గె (20), హార్ధిక్‌ తమోర్‌ (30 నాటౌట్‌)ల అండతో ముంబైని నిలబెట్టాడు. ముషీర్‌ సెంచరీతో ముంబై.. తొలి రోజు 90 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 248 పరుగులు చేసింది.

100* for Musheer khan in Ranji trophy Quarter Final. Where next best score for Mumbai is 33 by Prithvi Shaw, single handedly doing it in big match. pic.twitter.com/CITYsCuqoY

