May 22, 2024 / 07:14 PM IST

RCB vs RR : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ఎలిమినేట‌ర్ ఫైట్‌కు స‌మ‌యం ఆస‌న్న‌మైంది. మెగా టోర్నీలో సంచ‌ల‌న విజ‌యాల‌తో ప్లే ఆఫ్స్ చేరిన రాయ‌ల్ చాలెంజర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB)తో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ (Rajasthan Royals) త‌డ‌బ‌డ‌తుతోంది. అహ్మ‌దాబాద్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఈ పోరులో టాస్ గెలిచిన సంజూ శాంస‌న్ బౌలిగ్ తీసుకున్నాడు. భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్న‌ ఈ మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల స‌వాల్‌కు ఆర్సీబీ టాపార్డ‌ర్ నిల‌బ‌డుతుందా? లేదా? చూడాలి.

రాజ‌స్థాన్ తుది జ‌ట్టు య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్, టామ్ కొహ్లెర్ కార్డ్‌మోర్, సంజూ శాంస‌న్(కెప్టెన్, వికెట్ కీప‌ర్), రియాన్ ప‌రాగ్, ధ్రువ్ జురెల్, రొవ్‌మ‌న్ పావెల్, అశ్వ‌న్‌, ట్రెంట్ బౌల్ట్, అవేశ్ ఖాన్, సందీప్ శ‌ర్మ‌, చాహ‌ల్.

బెంగ‌ళూరు తుది జ‌ట్టు విరాట్ కోమ్లీ, ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(కెప్టెన్), ర‌జ‌త్ పాటిదార్, కామెరూన్ గ్రీన్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, దినేశ్ కార్తిక్(వికెట్ కీప‌ర్), మ‌హిపాల్ లొమ్‌రోర్, క‌ర‌న్ శ‌ర్మ‌, య‌శ్ ద‌యాల్, సిరాజ్, ఫెర్గూస‌న్

ఎలిమినేట‌ర్ పోరులో విరాట్ కోహ్లీ మొద‌టి ఓవ‌ర్లోనే వికెట్ తీసే ట్రెంట్ బౌల్ట్‌ను ఎలా ఎదుర్కొటాడో చూడాలి. మిడిల్ ఓవ‌ర్ల‌లో చాహ‌ల్, అశ్విన్ జోడీ ఆర్సీబీ ఆట‌గాళ్ల‌ను ఇరుకున పెట్ట‌డం ఖాయం. అయితే.. ర‌జత్ పాటిదార్, కామెరూన్ గ్రీన్, దినేశ్ కార్తిక్‌లు గ‌త మ్యాచుల్లో చెల‌రేగిన విధానం చూస్తే.. అహ్మ‌దాబాద్‌లో ఆర్సీబీ భారీ స్కోర్ కొట్ట‌డం ప‌క్కా అనిపిస్తోంది. అటు రాజ‌స్థాన్‌కు కూడా య‌శ‌స్వీ, శాంస‌న్, ప‌రాగ్, హెట్‌మైర్, పావెల్ రూపంలో బ‌ల‌మైన బ్యాటింగ్ యూనిట్ ఉంది. కొండంత లక్ష్యాన్నైనా క‌రిగేంచే సత్తా ఉన్న వీళ్లంతా చెల‌రేగితే సంజూ సేన విజ‌యం న‌ల్లేరుపై న‌డ‌కే.

