September 22, 2023 / 04:16 PM IST

IND vs AUS : భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా మ‌ధ్య మొహాలీలో జ‌రుగుతున్న‌ తొలి వ‌న్డేకు వ‌ర్షం అంతరాయం క‌లిగించింది. 35.4 ఓవ‌ర్ స‌మ‌యంలో వాన మొద‌లైంది. దాంతో, ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు ప‌రుగులు తీశారు. అప్ప‌టికీ ఆస్ట్రేలియా స్కోర్ .. 166/4. కామెరూన్ గ్రీన్(21 నాటౌట్‌), జోష్ ఇంగ్లిస్‌(3 నాటౌట్) క్రీజులో ఉన్నారు.

25 ఓవ‌ర్ల‌కే మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయిన ఆసీస్‌ను మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(39), గ్రీన్ ఆదుకున్నారు. వీళ్లు నాలుగో వికెట్‌కు 35 ర‌న్స్ జోడించారు. అయితే.. ఈ జోడీని అశ్విన్ విడ‌దీశాడు. అత‌డి బౌలింగ్‌లో ల‌బూషేన్ బంతిని అంచ‌నా వేయ‌లేక రాహుల్ చేతిలో స్టంపౌట్ అయ్యాడు. దాంతో, 157 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఆసీస్ నాలుగో వికెట్ కోల్పోయింది.

Ashwin gets the big wicket of Labuschagne.

Marnus Labuschagne plays a reverse sweep but does not get the connection on it, the ball hits the pads of KL Rahul and goes on to hit the stumps.

Live – https://t.co/H6OgLtww4N… #INDvAUS@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/TbEkkbcYgV

— BCCI (@BCCI) September 22, 2023