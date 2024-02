February 5, 2024 / 01:10 PM IST

Rachin Ravindra : న్యూజిలాండ్ యువ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(Rachin Ravindra) రికార్డుల ప‌ర్వాన్ని కొన‌సాగిస్తున్నాడు. ఫార్మాట్‌తో సంబంధం లేకుండా ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తున్నాడు. నిరుడు భార‌త్ ఆతిథ్య‌మిచ్చిన‌ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(ODI World Cup 2003)లో రెండు సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ తాజాగా డబుల్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa)తో జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో ర‌వీంద్ర ద్విశ‌త‌కం బాదాడు. కెరీర్‌లో తొలి టెస్టు సెంచ‌రీనే ద్విశ‌త‌కంగా మ‌లిచిన రెండో కివీస్ బ్యాట‌ర్‌గా ర‌వీంద్ర రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. ర‌వీంద్ర కంటే ముందు డెవాన్ కాన్వే(Devan Conway) ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 2021లో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన లార్డ్స్ టెస్టులో కాన్వే 200 ర‌న్స్ కొట్టాడు.

New Zealand’s new highest maiden Test hundred! Follow play LIVE in NZ with TVNZ DUKE, TVNZ+, SENZ Radio and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/paIW7ZKpZy #NZvSA pic.twitter.com/5TxnuOvdpl

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 5, 2024