August 30, 2023 / 06:01 PM IST

Rizwan Run Out : ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఆరంభ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ ఓపెన‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్(Mohammed Rizwan) అనుకోకుండా ర‌నౌట‌య్యాడు. నేపాల్‌పై 44 ప‌రుగులు చేసిన రిజ్వాన్ స్వ‌యం త‌ప్పిదంతో పెవిలియ‌న్ చేరాడు. అత‌డి రనౌట్‌పై భార‌త సీనియ‌ర్ స్పిన్న‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(R Ashwin) ఆస‌క్తిక‌ర కామెంట్ చేశాడు. హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఉంటే ర‌నౌట్ త‌ప్పుంచుకునేవాడిని అని రిజ్వాన్‌ను ఉద్దేశిస్తూ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ పోస్ట్ వైర‌ల్ అవుతోంది.

‘బౌల‌ర్ త్రో విసిరిన బంతి నుంచి రిజ్వాన్ త‌ప్పించుకోలేక‌పోయాడు. అయితే.. అలాంట‌ప్పుడు చాలామంది వికెట్ కాపాడుకునేందుకు డైవ్ చేస్తారు. కానీ, రిజ్వాన్ అలా చేయ‌లేదు. బంతి ఎక్క‌డ త‌న త‌ల‌కు త‌గులుతుందేమో అనే భ‌యంతో క‌నిపించాడు. అందుకు కార‌ణం ఏంటంటే.. అత‌డు హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు. రిజ్వాన్ స్వీప్ షాట్లు ఆడేందుకు ఇష్ట‌ప‌డ‌తాడు. అయితే.. హెల్మెట్ లేక‌పోవ‌డం అత‌డిని ర‌నౌట్ అయ్యేలా చేసింది’ అని అశ్విన్ త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

The height of the throw made it harder to evade for Rizwan but for someone who generally dives to make his ground all the time while running between the wickets, this is a rare instance of him ducking for cover and the only reason is that he isn’t wearing his helmet.

He loves… pic.twitter.com/asBSX6rf9n

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 30, 2023