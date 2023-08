August 30, 2023 / 04:55 PM IST

England Womens Team : ఇంగ్లండ్ క్రికెట్‌(England Cricket)లో కొత్త అధ్యాయం మొద‌లుకానుంది. మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ల(Women Cricketers ) మ్యాచ్ ఫీజు(Match Fee) పెంచుతున్న‌ట్టు ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు ఈరోజు ప్ర‌క‌టించింది. దాంతో, ఇక‌నుంచి పురుషుల జ‌ట్టుతో స‌మానంగా మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టుకు మ్యాచ్ ఫీజు చెల్లించ‌నుంది. ఈ మ‌ధ్య కాలంలో ఇంగ్లండ్‌ మ‌హిళా క్రికెట్‌కు పెరుగుతున్న ఆద‌ర‌ణ‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది.

ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన మ‌హిళ‌ల‌ యాషెస్ సిరీస్(Ashes Series) మ్యాచ్‌కు అభిమానులు పోటెత్తారు. రికార్డు స్థాయిలో ల‌క్ష మందికి పైగా స్టేడియానికి వ‌చ్చారు. ఇప్ప‌టికే భార‌త్, న్యూజిలాండ్, ద‌క్షిణాఫ్రికాలో మ‌హిళా క్రికెట‌ర్లు పురుషుల‌తో స‌మానంగా మ్యాచ్ ఫీజు అందుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే.

Men’s and Women’s cricketers gets same match fees:

•In Indian Cricket.

•In New Zealand Cricket.

•In South Africa Cricket.

•In England Cricket.

This is fantastic to see cricket boards given same match fees to men’s and women’s teams & women’s cricket will get more exposure! pic.twitter.com/W8BXZXaoeV

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) August 30, 2023