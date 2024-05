May 28, 2024 / 04:47 PM IST

Norway Chess : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ నార్వే చెస్ టోర్నీలో భార‌త యువ గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్ ఆర్. ప్ర‌జ్ఞానంద (R Praggnanandhaa) బోణీ కొట్టాడు. తొలి పోరులోనే ఫ్రెంచ్ ఆట‌గాడు అలిరెజా ఫిరౌజా(Alireza Firouzja)పై గెలుపొందాడు. మంగ‌ళ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో తెల్ల పావుల‌తో ఆడిన ప్ర‌జ్ఞానంద‌ ఆరంభ నుంచి దూకుడు క‌న‌బ‌రిచాడు.

కేవ‌లం 38 ఎత్తుల్లోనే ప్ర‌జ్ఞానంద‌ ప్ర‌త్య‌ర్థిని చిత్తు చేశాడు. ఫిరౌజాపై భార‌త గ్రాండ్‌మాస్ట‌ర్‌కు ఇదే మొద‌టి విజ‌యం కావ‌డం విశేషం. ఈ మ‌ధ్యే వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 మాగ్న‌స్ కార్ల్‌స‌న్‌కు ప్ర‌జ్ఞానంద‌ షాకిచ్చి సంచ‌ల‌నం సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే.

6 male & 6 female players, 6 boards, double round-robin format: each participant plays two games against every other player, one with white pieces and one with black.

