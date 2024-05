May 28, 2024 / 04:22 PM IST

Jayam Ravi | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న కోలీవుడ్ యాక్టర్లలో ఒకరు జయం రవి (Jayam Ravi). ఈ స్టార్ హీరో వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. జయం రవి కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. పాపులర్ డైరెక్టర్ పాండిరాజ్‌ దర్శకత్వంలో సినిమా చేయబోతున్నాడు. హోం మూవీ మేకర్స్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. జయం రవి, నిత్యమీనన్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తోన్న KadhalikkaNeramillai షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది.

జయం రవి ప్రస్తుత కమిట్‌మెంట్స్‌ను జూన్‌లోగా పూర్తి చేసి.. జులై 2024 నుంచి ఈ సినిమాను సెట్స్‌పై తీసుకెళ్లనున్నారు. పాండిరాజ్‌-జయం రవి సినిమాపై జూన్‌ మొదటి వారంలో అధికారిక ప్రకటన ఉండబోతుంది. జయం రవి డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ భువనేశ్‌ అర్జునన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న Genieలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేయగా.. లాంగ్ హెయిర్‌తో ఛేజింగ్‌ మూడ్‌లో ఉన్న జయం రవిని చైన్‌ రౌండప్ చేస్తూ కనిపిస్తుంది. . ఈ చిత్రంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌, వామికా గబ్బి, కృతిశెట్టి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. దేవయాని కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది.

ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని వెల్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై డాక్టర్ ఇషారీ కే గణేశ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. మావీరన్‌ ఫేం స్టంట్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ యానిక్‌ బెన్‌ పనిచేస్తుండటంతో అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. జయం రవి మరోవైపు తమిళంలో ఎం రాజేశ్‌ డైరెక్షన్‌లో బ్రదర్‌ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. మణిరత్నం కాంబోలో కమల్ హాసన్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న మల్టీస్టారర్‌ థగ్‌ లైఫ్‌లో కీ రోల్‌ పోషిస్తు్న్నాడు. మరోవైపు యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సిరెన్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

