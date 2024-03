March 24, 2024 / 07:39 PM IST

IPL 2024 RR vs LSG : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో మ్యాచ్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ ఉత్కంఠ‌గా సాగింది. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన‌ పోరులో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. ఆద్యంతం నువ్వానేనా అన్న‌ట్టు సాగిన మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంస‌న్ సేన‌ 20 ప‌రుగుల తేడాతో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌(LSG)పై గెలుపొందింది. కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(82 నాటౌట్), రియాన్ ప‌రాగ్‌(43)లు భారీ స్కోర్ అందించ‌గా.. అనంతరం ల‌క్నో బ్యాట‌ర్లు నికోల‌స్ పూరన్(64 నాటౌట్), కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(58) హ‌డ‌లెత్తించారు. సిక్స‌ర్ల‌తో స్టేడియాన్ని హోర్తించి ల‌క్ష్యాన్ని క‌రిగిస్తూ వ‌చ్చారు. కానీ, ఆఖ‌ర్లో రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్లు పుంజుకొని క‌ట్ట‌డి చేశారు. దాంతో, రాజ‌స్థాన్ 17వ సీజ‌న్‌ను విజ‌యంతో ఆరంభించింది.

ఐపీఎల్‌లో గొప్ప రికార్డు ఉన్న పేస‌ర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్ ఆదిలోనే నిప్పులు చెరిగాడు. బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో ల‌క్నో టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చాడు. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(4), డేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్కల్‌(0)ను ఔట్ చేసి ల‌క్నోను పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. నంద్రె బ‌ర్గ‌ర్ ఓవ‌ర్‌లో ఆయుష్ బ‌దౌనీ(1) సులువైన క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుద‌రిగాడు.

ᴛʜᴇ ʟᴇꜰᴛ ᴀʀᴍ ʀᴀᴍᴘᴀɴᴛ 🎯

Trent Boult & Nandre Burger get 3️⃣ wickets in the power play for @rajasthanroyals 🙌@klrahul & @HoodaOnFire with the rebuilding 💪

Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱

Follow the match ▶️https://t.co/MBxM7IvOM8… pic.twitter.com/YKi85fVcrM

— IndianPremierLeague (@IPL) March 24, 2024