Satyabhama | కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సత్యభామ షూటింగ్‌ అప్‌డేట్‌.. ఏ సీన్లు షూట్ చేస్తున్నారంటే..?

March 24, 2024 / 06:58 PM IST

Satyabhama | టాలీవుడ్ కలువ కళ్ల సుందరి కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. సుమన్ చిక్కాలా దర్శకత్వంలో క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా సత్యభామ అప్‌డేట్ ఒకటి స్టిల్‌ రూపంలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

ప్రస్తుతం సత్యభామలో కాజల్‌ అగర్వాల్‌, నవీన్‌చంద్ర మధ్య వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. వీరిద్దరి మధ్య వెడ్డింగ్ సీన్‌ను షూట్ చేశారట మేకర్స్‌. దీనికి సంబంధించిన స్టిల్ ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ మూవీలో కాజల్ అగర్వాల్‌ భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌ సత్యభామగా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్‌.

కాజల్ అగర్వాల్‌ ప్రస్తుతం శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబినేషన్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2లో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. హిందీలో ఉమ చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఇండియన్‌ 2, ఉమ షూటింగ్‌ దశలో ఉన్నాయి.



