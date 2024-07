July 16, 2024 / 05:25 PM IST

Harbhajan Singh : సోష‌ల్ మీడియాలో స‌రదాగా చేసిన ఓ వీడియో భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ల పాలిట శాపంగా మ‌రుతోంది. బాలీవుడ్ పాట ‘తౌబా తౌబా’ వీడియోతో దివ్యాంగుల మ‌నోభావాలు దెబ్బ‌తీశారంటూ హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్ (Harbhajan Singh), యువ‌రాజ్ సింగ్ (Yuvraj Singh), సురేశ్ రైనా (Suresh Raina)లపై కేసు న‌మోదైంది. ఢిల్లీలో దివ్యాంగుల‌కు ఉపాధి క‌ల్పించే సంస్థ‌కు చెందిన అర్మాన్ అలీ (Arman Ali) స్థానికి అమ‌ర్ కాల‌నీ పోలీస్ స్టేష‌న్‌లో భ‌జ్జీ, యూవీ, రైనాల‌పై ఫిర్యాదు చేశాడు.

‘ప్ర‌తి ఒక్కరికి జీవించే హ‌క్కును, గౌర‌వంగా బ‌తికే హ‌క్కును క‌ల్పించిన‌ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 21ను ఈ వీడియో ద్వారా మాజీ క్రికెట‌ర్లు ఉల్లంఘించారు. అంతేకాదు దివ్యాంగుల హ‌క్కుల చ‌ట్టం 2016లోని సెక్ష‌న్ 92ను కూడా బ్రేక్ చేశారు. నిపుణ్ మ‌ల్హోత్రా వ‌ర్సెస్ సోని పిక్చ‌ర్ ఫిల్మ్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాలకు కూడా ఈ వీడియో విరుద్దం. అందుక‌ని ఈ ముగ్గురిపై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాలి’ అని అర్మాన్ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ ముగ్గురితో పాటు మెటా ఇండియా డైరెక్ట‌ర్ సంధ్యా దేవ‌నాథ‌న్‌పై కూడా చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని అర్మాన్ త‌న లేఖ‌లో పేర్కొన్నాడు.

Winning Celebrations from Yuvraj Singh, Harbhajan Singh and Suresh Raina 😅

👉🏻 Are they Mocking Current Pakistani Fast Bowling Unit 🧐 Which gets Injured in every 2 Months 🤐#IndvsPakWCL2024 #INDvsZIM pic.twitter.com/QZ8qXLvIIh

— Richard Kettleborough (@RichKettle07) July 14, 2024