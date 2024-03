March 2, 2024 / 03:43 PM IST

NZ vs AUS 1st Test : వెల్లింగ్‌ట‌న్‌లో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో న్యూజిలాండ్(Newzealand) పోరాడుతోంది. పార్ట్ టైమ్ స్పిన్న‌ర్ గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్(Glen Philiphs) ఐదు వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కు ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(56 నాటౌట్) అర్థ సెంచ‌రీ తోడ‌వ్వ‌డంతో మ్యాచ్‌పై ప‌ట్టు బిగించింది. మూడో రోజు ఫిలిఫ్స్ విజృంభ‌ణ‌తో ఆస్ట్రేలియా 164 ర‌న్స్‌కే ఆలౌటయ్యింది. అనంత‌రం రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్ మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 111 ర‌న్స్ కొట్టింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి ర‌చిన్, డారిల్ మిచెల్‌(12 నాటౌట్)లు క్రీజులో ఉన్నారు. ఇంకా న్యూజిలాండ్ విజ‌యానికి 258 ప‌రుగులు కావాలి.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కామెరూన్ గ్రీన్ సెంచ‌రీతో ఆస్ట్రేలియా 383 ప‌రుగులు బాదింది. అనంత‌రం నాథ‌న్ లియాన్(Nathan Lyon) 4 వికెట్లు తీయ‌డంతో కివీస్ 129 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. దాంతో, ఆసీస్‌కు 203 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది.

