Pathum Nissanka: నిస్సంక కొత్త చరిత్ర.. శ్రీలంక క్రికెట్‌ నుంచి ఒకే ఒక్కడు.. రికార్డులన్నీ బ్రేక్‌

February 9, 2024 / 08:36 PM IST

Pathum Nissanka: శ్రీలంక క్రికెటర్‌, ఆ జట్టు ఓపెనర్‌ పతుమ్‌ నిస్సంక ఆ దేశ క్రికెట్‌లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. అర్జున రణతుంగ, సనత్‌ జయసూర్య, కుమార సంగక్కర, మహేళ జయవర్దెనే, తిలకరత్నె దిల్షాన్‌ వంటి దిగ్గజాలకు సాధ్యం కాని అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. వన్డేలలో శ్రీలంక తరఫున తొలి డబుల్‌ సెంచరీ నమోదుచేసిన తొలి క్రికెటర్‌గా అతడు చరిత్ర సృష్టించాడు. శ్రీలంక – అఫ్గానిస్తాన్‌ మధ్య పల్లెకెలె వేదికగా జరుగుతున్న తొలి వన్డేలో నిస్సంక ఈ రికార్డును అందుకున్నాడు. లంకతో మ్యాచ్‌లో నిస్సంక.. 139 బంతుల్లోనే 20 బౌండరీలు, 8 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 210 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

నిస్సంక కంటే ముందు శ్రీలంక క్రికెట్‌లో వన్డేలు ఆడుతూ అత్యధిక స్కోరుచేసిన బ్యాటర్‌గా సనత్‌ జయసూర్య ఉన్నాడు. ఈ మాజీ లెఫ్ట్‌ హ్యాండర్‌.. 2000లో భారత్‌పై మ్యాచ్‌ ఆడుతూ 189 పరుగులు చేశాడు. తాజాగా నిస్సంక.. జయసూర్య మ్యాచ్‌ చూస్తుండగానే అతడి రికార్డును అధిగమించడం విశేషం. శ్రీలంక తరఫున వన్డేలలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారిలో నిస్సంక, జయసూర్య తర్వాత ఉపుల్‌ తరంగ (174), కుమార సంగక్కర (169) , దిల్షాన్‌ (161)లు ఉన్నారు.

History maker!

Pathum Nissanka smashes the record books with a historic double century, the first ever by a Sri Lankan batsman in ODIs! 🔥🔥🔥

Live Scorecard 📝: https://t.co/z8HCHdOX6P

Watch 👀: https://t.co/CKfwszsd8V#SLvAFG pic.twitter.com/4dqKJTeRYv

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 9, 2024