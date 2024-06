June 2, 2024 / 05:38 PM IST

Paris Olympics : భార‌త యువ బాక్స‌ర్ అమిత్ పంగ‌ల్(Amit Panghal) విశ్వ వేదిక‌పై త‌న పంచ్ వ‌వ‌ర్ చూపించాడు. కీల‌క పోరులో చైనా బాక్స‌ర్‌ను చిత్తుగా ఓడించి 51 కిలోల విభాగంలో ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్(Paris Olympics) బెర్తు ఖాయం చేసుకున్నాడు. త‌ద్వారా భార‌త్ నుంచి విశ్వ‌క్రీడ‌ల‌కు అర్హ‌త సాధించిన ఐదో బాక్స‌ర్‌గా పంగ‌ల్ రికార్డు నెల‌కొల్పాడు.

ఆదివారం జ‌రిగిన క్వాలిఫ‌య‌ర్స్ క్వార్ట‌ర్స్‌లో అమిత్ రెచ్చిపోయాడు. చైనాకు చెందిన లూ చౌంగ్‌పై పంచ్‌ల వ‌ర్షం కురిపించి 5-0తో గెలుపొంది సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లాడు. దాంతో, నిశాత్ దేవ్ త‌ర్వాత ఒలింపిక్స్ బెర్తు ఖాయం చేసుకున్న రెండో పురుష బాక్స‌ర్‌గా అమిత్ నిలిచాడు.

Many congratulations to Amit Panghal on securing a Quota for @paris2024 in the 51kgs Men’s Boxing event 🇮🇳

Our 5th Boxing quota for #Paris2024, and 1st of a possible 3 today. 👏🏽👏🏽#Cheer4India | #WeAreTeamIndia | #PunchMeinHaiDum@Media_SAI @ianuragthakur @NisithPramanik pic.twitter.com/3qASq08h2p

— Team India (@WeAreTeamIndia) June 2, 2024