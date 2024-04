April 1, 2024 / 11:15 PM IST

IPL 2024 RR vs MI : ఐపీఎల్ తొలి సీజ‌న్ విజేత‌ రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. వాంఖ‌డేలో రియాన్ ప‌రాగ్ (54 నాటౌట్ : 39 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, మూడు సిక్స‌ర్లు) ఫ‌టాఫ‌ట్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)ని చిత్తుగా ఓడించింది. స్వ‌ల్ప స్కోర్లు న‌మోదైన మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంస‌న్ సేన‌ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. గెరాల్డ్ కోయెట్జీ బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా 6, 6, 4 బాదిన ప‌రాగ్ ముంబైకి హ్యాట్రిక్ ఓట‌మిని అందించాడు.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ముంబై జ‌ట్టు ఆట మార‌లే. సొంత మైదానంలో ఆ జ‌ట్టు రాజ‌స్థాన్‌కు క‌నీస పోటీ ఇవ్వ‌లేక‌పోయింది. తొలుత కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(34), తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(32)ల పోరాటంతో 129 ర‌న్స్ కొట్టిన ముంబై.. బౌలింగ్‌లో తేలిపోయింది. మ‌ఫాకే, ఆకాశ్ మ‌ధ్వాల్‌లు బ్రేక్ ఇచ్చినా బుమ్రా విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. ఇక మూడో హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదిన‌ రియాన్ ప‌రాగ్(54 నాటౌట్) చిత‌క్కొట్ట‌డంతో రాజ‌స్థాన్ అల‌వోక‌గా గెలుపొందింది. ఈ విజ‌యంతో టేబుల్ టాప‌ర్‌గా నిలిచింది.

ఇంగ్లండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో చెల‌రేగిన ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(10) మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రిచాడు. ఆదుకుంటార‌నుకున్న జోష్ బ‌ట్ల‌ర్(13), సంచూ శాంస‌న్‌(12)ల‌ను ఆకాశ్ మ‌ధ్వాల్ వెన‌క్కి పంపాడు. 48 ప‌రుగుల‌కే రాజ‌స్థాన్ మూడు వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో ప‌రాగ్, అశ్విన్‌(16)లు రాజ‌స్థాన్ ఇన్నింగ్స్‌ను నిర్మించారు. అశ్విన్ ఔటైనా.. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ శుభ‌మ్ దూబే(8 నాటౌట్‌) అండ‌తో ప‌రాగ్ మ్యాచ్‌ను ముగించాడు. ముంబై బౌల‌ర్లలో మ‌ధ్వాల్ ఒక్క‌డే మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

