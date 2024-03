March 15, 2024 / 03:56 PM IST

Shane Watson | పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (పీసీబీ) తాజా నిర్ణయమొకటి మరోసారి విమర్శలపాలైంది. గత కొంతకాలంగా క్రికెటర్లకు నెలనెలా జీతాలు సరిగ్గా ఇవ్వలేక, కాంట్రాక్టులను సవరించలేక తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కుంటున్న పీసీబీ.. త్వరలోనే రానున్న ఆ జట్టు హెడ్‌కోచ్‌ ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఆల్‌ రౌండర్‌ షేన్ వాట్సన్‌కు మాత్రం రూ. 17 కోట్లు ఆఫర్‌ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ పాక్‌ క్రికెట్‌లో మాత్రం ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. వరల్డ్‌ కప్‌లో దారుణ వైఫల్యానికి తోడు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లలో పాక్‌ ఘోర పరాభవాల నేపథ్యంలో పీసీబీ.. హెడ్‌కోచ్‌ కోసం ఎంత ఇవ్వడానికైనా సిద్ధపడుతోంది.

పాకిస్తాన్‌ మీడియాలో వస్తున్న నివేదికల ప్రకారం వాట్సన్‌తో ఇప్పటికే సంప్రదింపలు జరిపిన పీసీబీ.. అతడికి 2 మిలియన్‌ డాలర్ల భారీ సాలరీ (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 17 కోట్లు) చెల్లించేందుకు సిద్ధమైనట్టు తెలుస్తోంది. అయితే పీసీబీ తీరుపై మాజీ క్రికెటర్లు, పాక్‌ అభిమానులు మాత్రం దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు. ఆటగాళ్లకు జీతాలే కరెక్ట్‌గా ఇవ్వలేని పీసీబీ.. విదేశీ కోచ్‌ కోసం అంత డబ్బు ఖర్చు చేయడం అవసరమా..? అని మండిపడుతున్నారు.

ఇటీవలే ఆ జట్టు దిగ్గజ పేసర్‌ వసీం అక్రమ్‌.. ఈశాన్య పాకిస్తాన్‌లో క్రికెట్‌ స్టేడియాల పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉందని, వాటి గురించి పట్టించుకోని అక్కడ కనీస వసతలు కల్పించాలని కోరారు. గతేడాది భారత్‌లో ముగిసిన వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో పాకిస్తాన్‌ పేలవ ప్రదర్శన తర్వాత ఆ జట్టు మాజీ సారథి రషీద్‌ లతీఫ్‌ మాట్లాడుతూ.. పాక్‌ క్రికెటర్లకు ఐదు నెలలుగా జీతాల్లేవని, ప్రోత్సాహకాలు లేకుండా క్రికెటర్ల నుంచి మెరుగైన ప్రదర్శన ఆశించడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించిన విషయం విదితమే.

BREAKING NEWS!!!

“PCB Is Ready To Accept The Demand Of 4.6 Cr Per Month As A Head Coach Made By Shane Watson In Order To Secure His Services As The Head Coach Of Pakistan Cricket Team” ❤️🔥

🙄🙄🙄🙄🙄🙄 pic.twitter.com/SPTqFUlFix

— Allrounder (@MrBoSss335) March 14, 2024