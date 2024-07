July 19, 2024 / 04:23 PM IST

Paris Olympics : ఒలింపిక్స్ పండుగ‌కు స‌మ‌యం ద‌గ్గ‌ర ప‌డింది. మ‌రో వారం రోజుల్లో ప్యారిస్ న‌గ‌రంలో విశ్వ క్రీడ‌ల ఆరంభ వేడుక‌లు అట్ట‌హాసంగా, సంబురంగా జ‌రుగ‌నున్నాయి. మెగా టోర్నీ కోసం ఇప్ప‌టికే ప‌లు దేశాల అథ్లెట్లు, క్రీడాకారులు ప్యారిస్ చేరుకున్నారు. దాంతో, ప్యారిస్ పోలీసులు న‌గ‌రంలో భ‌ద్ర‌త‌ను క‌ట్టుదిట్టం చేశారు.

ఒలింపిక్ విలేజ్‌ను ‘గ్రే జోన్‌’ (Grey Zone)గా ప్ర‌క‌టించి బందోబ‌స్తు ఏర్పాటు చేశారు. 9 వేల‌మంది పోటీదారులు.. వాళ్ల‌కు సాయంగా వ‌చ్చిన 5 వేల మంది సిబ్బందితో క‌లిపి మొత్తం 14 వేల‌మందికి విడిది కేంద్రమైన ఒలింపిక్ గ్రామాన్ని ప్యారిస్ పోలీసులు త‌మ గుప్పిట్లోకి తీసుక‌న్నారు.

J-7 ✨

Le weekend dernier, la Flamme Olympique était de passage à Paris, et dans 7 jours, elle reviendra dans la capitale pour allumer la vasque et marquer le début de nos Jeux de #Paris2024 💫

–

D-7 ✨

Last weekend, the Olympic Torch Relay passed through Paris, and in 7 days, it… pic.twitter.com/5C9POIOqG9

— Paris 2024 (@Paris2024) July 19, 2024