November 5, 2023 / 01:01 PM IST

Novak Djokovic : యూఎస్ ఓపెన్ చాంపియ‌న్ నొవాక్ జకోవిచ్(Novak Djokovic ) ప్యారిస్ మాస్ట‌ర్స్ టైటిల్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. వ‌రల్డ్ నంబ‌ర్ 1 జ‌కో ఆదివారం జ‌రిగిన సెమీఫైన‌ల్లో .. ర‌ష్యాకు చెందిన ఆండ్రే రుబ్లెవ్‌(Paris Masters title)పై అతి క‌ష్టంగా గెలిచాడు. రుబ్లెవ్ గ‌ట్టి పోటీనిచ్చినా చివ‌ర‌కు 5-7 7-6(3) 7-5 పాయింట్ల తేడాతో జ‌కోవిచ్ గెలుపొందాడు. బ‌ల్గేరియా ప్లేయ‌ర్ గ్రిగ‌ర్ దిమిత్రోవ్‌తో టైటిల్ పోరుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు.

‘రుబ్లేవ్ నాకు ఊపిరాడ‌కుండా చేశాడు. ఒక‌ పాము ఒక‌ క‌ప్ప‌ను గ‌ట్టిగా ప‌ట్టుకొని ఊపిరాడ‌కుండా చేస్తుందో అచ్చం అలాగే అత‌డు మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో న‌న్ను ఇబ్బంది పెట్టాడు. అత‌డు చాలా అద్భుతంగా ఆడాడు’ అని మ్యాచ్ అనంత‌రం జ‌కో వెల్ల‌డించాడు.

He is INEVITABLE ⚡️@DjokerNole is still unbeaten in #RolexParisMasters SF’s as he defeats Rublev 5-7 7-6 7-5 and will meet Dimitrov in the final! pic.twitter.com/RplrnuDLG8

— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2023