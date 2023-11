November 5, 2023 / 12:51 PM IST

Boys Hostel OTT | కన్నడలో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హిట్ అయిన‌ యూత్‌ఫుల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘హాస్టల్‌ హుడుగారు బేకగిద్దరే’(Hostel Hudugaru Bekagiddare). తెలుగులో ‘బాయ్స్‌ Hostel’ (Boys hostel) పేరుతో ఆగస్టు 26న విడుదలైన ఈ సినిమా మంచి విజ‌యం సాధించడ‌మే కాకుండా యువతను ఆకట్టుకుంది. ఇక ఈ సినిమాకు నితిన్‌ కృష్ణమూర్తి దర్శకత్వం వ‌హించాడు. ఈ సినిమా కన్నడ వెర్ష‌న్ ఇప్పటికే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్‌ ఎప్పుడు వస్తుందా? ఎప్పుడు చూద్దామా? అని ఎదురుచూస్తుండ‌గా.. మేక‌ర్స్ ఒక సాలిడ్ న్యూస్ ఇచ్చారు.

ప్ర‌ముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్(Etv Win) వేదిక‌గా నవంబరు 10వ నుంచి ‘బాయ్స్‌ Hostel’ స్ట్రీమింగ్‌ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ చిత్రంలో ప్రజ్వల్‌, మంజునాథ్‌ నాయక, రాకేష్‌ రాజ్‌కుమార్‌, శ్రీవత్స, తేజస్‌ జయన్న ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. రిషబ్‌ శెట్టి, రష్మీ గౌతమ్‌, తరుణ్‌భాస్కర్‌లు గెస్ట్ రోల్స్‌లో మెరిశారు. కాంతార ఫేమ్‌ అజనీష్ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడీయోస్‌తో కలిసి ఛాయ్‌ బిస్కెట్‌ వాళ్లు తెలుగులో విడుద‌ల చేశారు.

Ee Diwali ki mana ki entertainment pataka pelcheydaniki #BoysHostel is coming 🤩🥳

Premieres Nov 10 only on #ETVWin #WinThoWinodham #BoysHostelETVWinLo pic.twitter.com/kA7bKFzHDr

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 3, 2023