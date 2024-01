January 19, 2024 / 05:38 PM IST

Australia Open 2024: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ – 2024లో సెర్బియా స్టార్‌, టాప్‌ సీడ్‌ నొవాక్‌ జొకోవిచ్‌ ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తున్నాడు. తనకు అచ్చొచ్చిన టోర్నీలో 11వ టైటిల్‌ సాధించి కెరీర్‌లో 25వ గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ కొట్టాలని చూస్తున్న జొకో.. శుక్రవారం మెల్‌బోర్న్‌లోని రాడ్‌ లీవర్‌ ఎరీనా వేదికగా ముగిసిన మూడో రౌండ్‌ పోరులో 6-3, 6-3, 7-6 (7-2) తేడాతో అర్జెంటీనాకు చెందిన థామస్‌ మార్టిన్‌ ఎచెవెరిని ఓడించాడు. వరుస సెట్లలో దూకుడుగా ఆడిన జొకో.. ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశమివ్వకుండా నాలుగో రౌండ్‌కు చేరుకున్నాడు.

ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో జొకోకు ఇది వందో మ్యాచ్‌ కాగా అందులో 92 విజయాలు సాధించడం గమనార్హం. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన జొకో.. తర్వాతి పోరులో బెన్‌ షెల్టన్‌-మన్నారినో మధ్య జరుగుతున్న మూడో రౌండ్‌ పోరులో విజేతతో తలపడనున్నాడు. ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో వందో మ్యాచ్‌ ఆడటం ద్వారా జొకో.. దిగ్గజ ఆటగాళ్లు రోజర్‌ ఫెదరర్‌, సెరీనా విలియమ్స్‌ సరసన చేరాడు. సీజన్‌ ఆరంభ టోర్నీ అయిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌లో ఫెదరర్‌.. 117 మ్యాచ్‌లు ఆడగా సెరీనా 105 మ్యాచ్‌లు ఆడింది.

Too strong. Too clean. Too good.@djokernole cruises into the fourth round with a 6-3 6-3 7-6(2) victory over Tomas Martin Etcheverry.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/hu64jY7GOP

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2024