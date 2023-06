June 7, 2023 / 05:32 PM IST

SL vs AFG : వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI WC 2023) క్వాలిఫై రేసులో ఉన్న శ్రీ‌లంక(Srilanka) సొంత గ‌డ్డ‌పై చెల‌రేగింది. బ్యాట‌ర్లు, బౌల‌ర్లు విజృంభించ‌డంతో సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన మూడో వ‌న్డేలో భారీ విజ‌యం సాధించింది. ప‌ర్యాట‌కు అఫ్గ‌నిస్థాన్‌ను చిత్తుగా ఓడించి వ‌న్డే సిరీస్ సొంతం చేసుకుంది. ఓపెన‌ర్లు దిముత్ క‌రుణ‌రత్నే(56 నాటౌట్‌), ప్ర‌థుమ్ నిస్సంక‌(51) దంచి కొట్ట‌డంతో లంక 9 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది.

మొద‌ట దుష‌మంత‌ చమీర 4 వికెట్ల‌తో అఫ్గ‌నిస్థాన్ ప‌త‌నాన్ని శాసించాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్ 22.2 ఓవర్ల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. ఆ త‌ర్వాత 117 ప‌రుగుల‌ ల‌క్ష్యాన్ని 16 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ఛేదించింది. దాంతో, 2-1తో మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌ను శ్రీ‌లంక కైవ‌సం చేసుకుంది.

Sri Lanka defeat Afghanistan in the third ODI and win the series 2-1 🎉#SLvAFG | 📝: https://t.co/7i1axAFaiq pic.twitter.com/mZbbZDAAHj

— ICC (@ICC) June 7, 2023