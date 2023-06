June 7, 2023 / 05:13 PM IST

WTC Final 2023 : ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త బౌల‌ర్లు చెల‌రేగుతున్నారు. దాంతో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్లు ఫ‌స్ట్ సెష‌న్‌లో నిదానంగా ఆడారు. లంచ్ బ్రేక్ స‌మ‌యానికి ఆసీస్ 2 వికెట్ల న‌ష్టానికి 73 ప‌రుగులు కొట్టింది. స్టీవ్ స్మిత్(2) మార్న‌స్ ల‌బుషేన్(26) క్రీజులో ఉన్నారు. కాసేప‌ట్లో లంచ్ అన‌గా.. డేంజ‌ర‌స్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(43)ను లార్డ్స్ శార్ధూల్ ఔట్ చేశాడు.

Shardul Thakur gets the breakthrough!

A sharp catch by KS Bharat as David Warner departs for 43 runs.

Live – https://t.co/0nYl21oYkY… #WTC23 pic.twitter.com/jIJDwxM6Zh

