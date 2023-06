Team India fans | ఓవల్ స్టేడియం ఆవరణలో భారత క్రికెట్‌ అభిమానుల హంగామా.. జీతేగా జీతేగా, ఇండియా జీతేగా అంటూ నినాదాలు.. వీడియో

June 7, 2023 / 04:45 PM IST

లండన్‌: వరల్డ్‌ టెస్టు చాంపియన్‌ షిప్‌ (WTC) లో భాగంగా ఇవాళ భారత్‌ (India), ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య (Australia) లండన్‌లోని ఓవల్‌ స్టేడియంలో ఫైనల్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి ముందు భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు స్టేడియం ఆవరణలో సందడి చేశారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని చూపిస్తూ జీతేగా జీతేగా.. ఇండియా జీతేగా అంటూ నినాదాలు చేశారు.

ప్రపంచ టెస్టు చాంపియన్‌షిప్‌లో ఈసారి భారత్‌, ఆస్ట్రేలియా జట్లు ఫైనల్‌కు చేరుకున్నాయి. అయితే, ఫైనల్‌ టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఇటు భారత్‌లోగానీ, అటు ఆస్ట్రేలియాలోగానీ కాకుండా తటస్థ వేదిక అయిన ఇంగ్లండ్‌లో జరుగుతున్నది. ఇలా తటస్థ వేదికపై వరల్డ్‌ టెస్టు చాంపియన్‌షిప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ జరుగడం ఇదే తొలిసారి. కాగా, ఇవాళ ఓవల్‌ స్టేడియం ఆవరణలో అభిమానులు చేసిన సందడికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోల్లో చూడవచ్చు.

#WATCH | Indian fans cheer for Team India outside The Oval in London. India will take on Australia in the ICC World Test Championship that begins today. pic.twitter.com/zhIkZRn2nb

Team India to take on Australia in the World Test Championship (WTC) finals to be played at The Oval from today

Cricket fans begin to gather outside The Oval in London pic.twitter.com/iR27AaQ2EE

— ANI (@ANI) June 7, 2023