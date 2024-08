August 13, 2024 / 05:07 PM IST

Nikhat Zareen : ఒలింపిక్స్‌లో ప‌క్కా ప‌త‌కం సాధిస్తుంద‌నుకున్న స్టార్ బాక్సర్ నిఖ‌త్ జ‌రిన్ (Nikhat Zareen) ఖాళీ చేతుల‌తోనే స్వ‌దేశం వ‌చ్చింది. ఎన్నో అంచ‌నాల‌తో బ‌రిలోకి దిగిన నిఖ‌త్ విశ్వ క్రీడ‌ (Olympics)ల్లో త‌న పంచ్ ప‌వ‌ర్ చూపించ‌లేక నిరాశ‌ప‌రిచింది. అనూహ్యంగా తొలి రౌండ్‌లోనే ఇంటిదారి ప‌ట్టింది. ప్ర‌పంచ చాంపియ‌న్‌షిప్ గెలుపొందిన ఇందూరు బిడ్డ ఒలింపిక్స్ మెడ‌ల్‌ను మాత్రం అందుకోలేక‌పోయింది. పారిస్‌లో విశ్వ క్రీడ‌లు ముగిసిన మ‌రునాడే ఈ యువ బాక్స‌ర్ త‌న బాధ‌ను ‘ఎక్స్’ పోస్ట్ ద్వారా వెల్ల‌డించింది.

జీవితం మొత్తాన్ని బాక్సింగ్‌కే కేటాయించాన‌ని, ఒలింపిక్స్ ఫలి ఫ‌లితాన్ని జీర్ణించుకోవ‌డం చాలా క‌ష్టంగా ఉంద‌ని నిఖ‌త్ తెలిపింది. ‘పారిస్ ఒలింపిక్స్ ముగిసిన సంద‌ర్భంగా చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన‌ నా ప్ర‌త్య‌ర్థి వూ యూకి అభినంద‌న‌లు తెలియ‌జేస్తున్నా. జీవిత ప్ర‌యాణాన్ని అంగీక‌రించ‌డం మాకు ఇప్పుడు చాలా క‌ష్టంగా అనిపిస్తోంది. విజ‌యాలు, ఓట‌ములు, త‌ప్పులు, అయోమ‌య ప‌రిస్థితులు.. ఇవ‌న్నీ అందులో భాగ‌మే. ఒకే ల‌క్ష్యం కోసం జీవితం మొత్తాన్ని అంకితం చేశాక ఫ‌లితాన్ని అంగీక‌రించ‌డం చాలా క‌ష్టంగా ఉంది. మ‌ది నిండా సందేహాలు నెల‌కొన్న ఈ స‌మ‌యంలో నేనొక విష‌యం నేర్చుకున్నా.

As the Paris Olympics 2024 wraps up, I want to congratulate my opponent, Wu Yu, who has become the Olympic champion.

Accepting life’s journey means embracing all parts of ourselves: the wins, the losses, the mistakes, the confusion, and everything in between. After dedicating… pic.twitter.com/6ucVk0XPbC

— Nikhat Zareen (@nikhat_zareen) August 12, 2024