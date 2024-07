July 16, 2024 / 06:25 PM IST

Team India | త్వరలో శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లనున్న భారత జట్టులో సీనియర్‌ ఆటగాళ్లు రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ, జస్‌ప్రిత్‌ బుమ్రాలకు బీసీసీఐ విశ్రాంతినివ్వగా వాళ్లు ప్రస్తుతం వెకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన తర్వాత స్వదేశానికి తిరిగొచ్చిన భారత జట్టుకు వాంఖెడేలో సత్కారం అనంతరంఅదే రాత్రి కోహ్లీ ఇంగ్లండ్‌కు వెళ్లగా రోహిత్‌ శర్మ ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నాడు. అయితే ఇటీవలే భారత్‌కు కొత్త కోచ్‌గా నియమితుడైన గౌతమ్‌ గంభీర్‌ మాత్రం శ్రీలంకతో సిరీస్‌లో ఈ ముగ్గురూ ఆడాల్సిందేనంటూ చీఫ్‌ సెలక్టర్‌తో పాటు బీసీసీఐని కోరినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రపంచకప్‌ ముగిసి 20 రోజులు కావస్తున్నా ఇంకా విశ్రాంతి ఎందుకని గంభీర్‌ భావిస్తున్నట్టు బోర్డు వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

టీ20ల నుంచి రోహిత్‌, కోహ్లీ తప్పుకున్నా బుమ్రా మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతున్నాడు. లంకతో పొట్టి ఫార్మాట్‌తో పాటు మూడు వన్డేలూ జరుగనున్న నేపథ్యంలో ఈ త్రయం జట్టులో ఉండాలని గంభీర్‌ భావిస్తున్నాడట. చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీకి ముందు భారత్‌ 6 వన్డేలు మాత్రమే ఆడనుండగా అందులో లంకతో ఆడేవి మూడు. దీంతో సీనియర్లు ఈ అవకాశాన్ని వృథా చేసుకోవొద్దని గంభీర్‌ అభిప్రాయంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని గంభీర్‌.. బీసీసీఐతో పాటు కోహ్లీ, రోహిత్‌, బుమ్రాకు చెప్పినట్టు సమాచారం. అయితే దీనిపై స్టార్‌ క్రికెటర్లు ఏ మేరకు స్పందిస్తారనేది ఆసక్తికరం.

