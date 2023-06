June 22, 2023 / 09:27 PM IST

NED vs USA : వ‌రల్డ్ క‌ప్ క్వాలిఫైయ‌ర్స్‌(ODI World Cup Qualifier)లో నెద‌ర్లాండ్స్(Netherlands) జ‌ట్టు తొలి విజ‌యం నమోదు చేసింది. ప‌సికూన‌ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా(USA) జ‌ట్టుపై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. కెప్టెన్ స్కాట్ ఎడ్వ‌ర్డ్స్‌(68 నాటౌట్‌), తేజ నిడ‌మ‌నూరు(58) అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో చెల‌రేగారు. దాంతో, 43.2 ఓవ‌ర్ల‌లోనే నిర్దేశిత ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

దాంతో రెండు పాయింట్ల‌తో గ్రూప్ ఏలో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఆడిన రెండు మ్యాచుల్లో నెగ్గిన వెస్టిండీస్ 4 పాయింట్ల‌తో అగ్ర‌స్థానంలో ఉంది. జింబాబ్వేలోని క‌షింగా స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్‌(Takashinga Sports Club)లో గురువారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో మొద‌ట అమెరికా టీమ్ ఆడింది. నెద‌ర్లాండ్స్ బౌల‌ర్లు చెల‌రేగ‌డంతో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 211 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే కొట్టింది. వికెట్ కీప‌ర్ ష‌య‌న్ జ‌హంగీర్(71) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు.

Netherlands are off the mark in the points table with a clinical victory ✌#CWC23 | 📝 #NEDvUSA: https://t.co/32UZPfwCAY pic.twitter.com/6viqv0PzoT

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 22, 2023