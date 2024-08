August 8, 2024 / 04:35 PM IST

Paris Olymipics 2024 : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో నాలుగో ప‌త‌కం కోసం నిరీక్షిస్తున్న భార‌త్‌ నీర‌జ్ చోప్రా (Neeraj Chopra)పై ఎన్నో ఆశ‌లు పెట్టుకుంది. జావెలిన్ త్రో ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లిన నీర‌జ్ స్వ‌ర్ణం రేసులో అంద‌రికంటే ముందున్నాడు. బుధ‌వారం జ‌రుగ‌నున్న ఫైన‌ల్లో బంగారు ప‌త‌కం కోసం స‌హ‌చ‌రుడు అర్ష‌ద్ న‌దీమ్‌ (Arshad Nadeem)తో నీర‌జ్ పోటీ ప‌డ‌నున్నాడు. రాత్రి 11:55 నిమిషాల‌కు పోటీ మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది.

టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో ప‌సిడి, నిరుడు ఆసియా క్రీడ‌ల్లో గోల్డ్ మెడ‌ల్‌తో మెరిసిన నీర‌జ్‌కు అర్ష‌ద్ పోటీనిస్తాడా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. ఈ సీజ‌న్‌లో సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న ఈ ఇద్ద‌రి పోటీపై స‌ర్వ‌త్రా ఆస‌క్తి నెల‌కొంది. కానీ, రికార్డులు మాత్రం నీర‌జ్‌కే అనుకూలంగా ఉండ‌డం విశేషం.

Will it be Neeraj Chopra or Arshad Nadeem who brings home the gold? Let the battle of the titans begin! 🇮🇳 vs 🇵🇰

#javelinthrow #goldenclash #IndiaVsPakistan #olympics2024 #OlympicGamesParis2024#ArshadNadeem #Paris2024 #NeerajChopra

