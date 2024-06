June 13, 2024 / 04:25 PM IST

న్యూయార్క్: అమెరికాలో ప్ర‌స్తుతం టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ మ్యాచ్‌లు జ‌రుగుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ టోర్నీ కోసం న్యూయార్క్‌లో న‌సావు కౌంటీ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌(Nassau Stadium)ను ఆగ‌మేఘాల మీద నిర్మించారు. ఇప్పుడు ఇక ఆ స్టేడియంను కూల్చివేయ‌నున్నారు. న్యూయార్క్ లో జ‌ర‌గాల్సిన మ్యాచ్‌లు ముగియ‌డంతో ఆ స్టేడియాన్ని క్లీన్ చేసేందుకు క‌స‌రత్తులు సిద్ధం అయ్యాయి. బుధ‌వారం అమెరికాతో భార‌త్ ఆడిన మ్యాచే ఆ వేదిక‌లో చివ‌రిది.ఇవాళ్టి నుంచి ఈ పాక్షిక స్టేడియాన్ని క్ర‌మంగా తొల‌గించ‌నున్నారు.

కేవ‌లం వంద రోజుల వ్య‌వ‌ధిలోనే న‌సావు స్టేడియాన్ని నిర్మించారు. అయితే ఈ పిచ్‌పై ఆడిన అన్ని జ‌ట్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డాయి. అనూహ్య‌మైన బౌన్స్ ఉన్న ఈ స్టేడియంలో బౌల‌ర్లే పైచేయి సాధించారు. బ్యాట‌ర్ల‌కు ప‌రుగులు తీయ‌డం క‌ష్టం అయ్యింది. మైదానంలో ఉన్న ప‌చ్చికను అడిలైడ్‌ను తీసుకువ‌చ్చి ఇక్క‌డ ప‌రిచారు. లాంగ్ ఐలాండ్‌లో ఉన్న ఈస‌న్ఓవ‌ర్ పార్కులో ఈ స్టేడియాన్ని నిర్మించిన విష‌యం తెలిసిందే.

ప‌ది ర‌కాల డ్రాప్ ఇన్ పిచ్‌ల‌తో ఇక్క‌డ మైదానాన్ని నింపేశారు. దీంట్లో నాలుగు గ్రౌండ్లు ప్ర‌ధాన‌మైన‌వి కాగా, ఆరు శిక్ష‌ణ కోసం వాడారు. బుధ‌వారం మ్యాచ్ త‌ర్వాత క్ర‌మ ప‌ద్థ‌తిలో న‌సావు స్టేడియాన్ని తొల‌గించ‌నున్నారు. మైదానం నుంచి తీసిన ప‌చ్చిక లాస్ వెగాస్‌కు త‌ర‌లించ‌నున్నారు. ఆరు వారాల వ్య‌వ‌ధిలో న‌సావు స్టేడియాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలిస్తారు. ఈ స్టేడియం సామ‌ర్థ్యం 34 వేలు. జూన్ 9వ తేదీన భార‌త్, పాక్ మ‌ధ్య జ‌రిగిన మ్యాచ్‌కు ఈ స్టేడియం పూర్తిగా నిండిపోయింది.

చిత్ర‌విచిత్రంగా ప్ర‌వ‌ర్తిస్తున్న ఈ వేదిక‌గా ఇండియా నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడింది. బంగ్లాదేశ్‌తో ఇదే మైదానంలో ఓ వార్మ‌ప్ మ్యాచ్ కూడా ఇండియా ఆడిన విష‌యం తెలిసిందే. డ్రాప్ ఇన్ పిచ్‌ల‌పై ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 8 మ్యాచ్‌లు జ‌రిగాయి. దీంట్లో అన్నీ లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్‌లే ఉన్నాయి. తొలి రెండు మ్యాచుల్లో ఏ జ‌ట్టు కూడా వంద ర‌న్స్ దాట‌లేదు. పిచ్ వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న తీరుపై అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండ‌లి కూడా ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేసింది.

న‌సావులో హ‌య్యెస్ట్ ఛేజ్ ఇండియానే చేసింది. అమెరికాపై భార‌త్ ఛేజింగ్‌లో 111 ర‌న్స్ స్కోర్ చేసింది. ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ కోసం ఫ్లోరిడాలో పెంచిన ప్ర‌త్యేక గ‌డ్డిని వాడారు. ఇక గ్రాండ్ స్టాండ్స్ కోసం వాడిన సామ‌న్లు అన్నీ ఇటీవ‌ల లాస్ వెగాస్‌లో ఫార్ములా వ‌న్ రేస్‌, గోల్ఫ్ ఈవెంట్ల‌లో వాడిన‌వే ఉన్నాయి. న‌సావు స్టేడియాన్ని తొల‌గించేందుకు అక్క‌డ‌కు భారీ సంఖ్య‌లో బుల్డోజ‌ర్లు కూడా చేరుకున్నాయి.

#WATCH | Nassau County, New York (USA): Bulldozers placed at the Nassau Cricket Stadium as the temporary stadium is set to be dismantled from tomorrow.

The T20 World Cup match between India and the US yesterday was played here. pic.twitter.com/iYsgaEOWlP

