March 14, 2024 / 01:24 PM IST

Najmul Hossain Shanto : స్వ‌దేశంలో బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో(Najmul Hossain Shanto) సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో రెచ్చిపోయాడు. శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో అజేయ శ‌త‌క‌తో జ‌ట్టును గెలిపించాడు. విధ్వంస‌క సెంచ‌రీ బాదిన శాంటో బంగ్లా కెప్టెన్‌గా అత్య‌ధిక స్కోర్ న‌మోదు చేశాడు. త‌ద్వారా అత‌డు 10 ఏండ్లుగా చెక్కు చెద‌ర‌కుండా ఉన్న ముష్ఫిక‌ర్ ర‌హీం (Mushfiqur Rahim) రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు.

బంగ్లా కెప్టెన్‌గా ఉన్న ర‌హీం 2014లో భార‌త జ‌ట్టుపై 117 ర‌న్స్ చేశాడు. దాంతో, జింబాబ్వేపై త‌మీమ్ ఇక్బాల్ 112 ప‌రుగుల‌తో నెల‌కొల్పిన‌ రికార్డు క‌నుమరుగైంది. ఇప్పుడు శాంటో త‌న సూప‌ర్ ఇన్నింగ్స్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించడ‌మే కాకుండా ర‌హీం రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ త‌ర్వాత బంగ్లా సార‌థిగా శాంటో ప‌గ్గాలు చేపట్టాడు. అన‌తికాలంలోనే కెప్టెన్‌గా త‌న ముద్ర వేస్తూన్యూజిలాండ్, అఫ్గ‌నిస్థాన్‌లపై బంగ్లాకు విజయాలు అందించాడు. స్వదేశంలో శ్రీ‌లంక చేతిలో టీ20 సిరీస్ కోల్పోయినా.. వ‌న్డే సిరీస్ ప‌ట్టేయాల‌నే ల‌క్ష్యంతో శాంటో త‌న బ్యాట్ ఝులిపించాడు. లంక నిర్దేశించిన 256 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఒంట‌రిపోరాటం చేశాడు.

