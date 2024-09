September 5, 2024 / 06:52 PM IST

Duleep Trophy 2024 : భార‌త క్రికెట‌ర్ స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్(Sarfaraz Khan) త‌మ్ముడు దుమ్ము రేపుతున్నాడు. అచ్చం అన్న లెక్క‌నే దూకుడైన ఆట‌తో రెచ్చిపోతున్నాడు. అవ‌స‌ర‌మైన ప్ర‌తిసారి ఆప‌ద్భాంద‌వుడి అవ‌తార‌మెత్తి జ‌ట్టును ఆదుకుంటున్నాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ రంజీల్లో, అండ‌ర్ -19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో దంచి కొట్టిన ముషీర్ ఖాన్ (Musheer Khan).. ఇప్పుడు దులీప్ ట్రోఫీ(Duleep Trophy 2024)లోనూ త‌న ఆరంగేట్రాన్ని ఘ‌నంగా చాటాడు.

తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ శ‌త‌కంతో సింహ గ‌ర్జ‌న చేశాడు. పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డిన ‘ఇండియా బీ’ జ‌ట్టును ముషీర్ త‌న సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో ఒడ్డున ప‌డేశాడు. 105 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచి ప్ర‌త్య‌ర్థి బౌలర్ల‌కు వ‌ణుకు పుట్టించాడు. దులీప్ ట్రోఫీ ఆరంభ పోరులో ‘ఇండియా బీ’ బ్యాట‌ర్లు త‌డ‌బ‌డ్డారు. చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ‘ఇండియా ఏ’ బౌలర్ల ధాటికి టాప్ ఆట‌గాళ్లంతా డ‌గౌట్ బాట ప‌ట్ట‌గా.. 94 ప‌రుగుల‌కే 4 వికెట్లు ప‌డ్డాయి.

Musheer Masterclass 👌👌

Musheer Khan headlined India B’s fight against India A with a superb century. He’s unbeaten on 105 at the end of the day’s play.

Re-live some of his delightful strokes 🔽

Follow the match ▶️ https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/91UPakOr0c

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 5, 2024