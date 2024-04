April 7, 2024 / 07:53 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్‌లో ఐదు సార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) ఎట్ట‌కేల‌కు పదిహేడో సీజ‌న్‌లో బోణీ కొట్టింది. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals)ను 29 ప‌రుగుల తేడాతో చిత్తు చేసి పాయింట్ల ఖాతా తెరిచింది. తొలుత ముంబై 234 ప‌రుగులు భారీ స్కోర్ కొట్టింది. పాండ్యా సేన కొండంత‌ స్కోర్ వెనుక రొమారియో షెప‌ర్డ్(Romario Shepherd) విధ్వంసంక ఇన్నింగ్స్ ఉంది. 39 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్‌గా నిలిచిన‌ ఈ బౌల‌ర్ అన్రిచ్ నోర్జియా వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు.

ప్ర‌తి బంతిని బౌండ‌రీకి పంపాడు. పూన‌కం వ‌చ్చిన‌ట్టు చెల‌రేగిన షెప‌ర్డ్ వ‌రుస‌గా 4, 6, 6, 6, 4, 6 బాదాడు. అత‌డి ధాటికి నొర్జియా ఏకంగా 32 ప‌రుగులు స‌మ‌ర్చించుకున్నాడు. టిమ్ డేవిడ్(45) అండ‌గా చెల‌రేగిన షెప‌ర్డ్ 13 బంతుల్లోనే 53 ర‌న్స్ జోడించాడు.

𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗯𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 🔥

On Display: The Romario Shepherd show at the Wankhede 💪

— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2024