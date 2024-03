March 2, 2024 / 07:14 PM IST

WPL 2024 MI vs RCB : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో మ‌రో ఆస‌క్తిక‌ర పోరుకు మ‌రికాసేప‌ట్లో తెర‌లేవ‌నుంది. హ్యాట్రిక్ విజ‌యంపై క‌న్నేసిన ముంబై ఇండియ‌న్స్(MI), రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) జ‌ట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న డ‌బ్యూపీఎల్ 9వ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై బౌలింగ్ తీసుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ ఆడ‌డం లేదు. ఆమె బ‌దులు నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్ జ‌ట్టును న‌డిపించ‌నుంది. గ‌త మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ చేతిలో కంగుతిన్న‌ ఆర్సీబీ ఏ మార్పులు లేకుండా ఆడుతోంది.

ముంబై జ‌ట్టు : హేలీ మాథ్యూస్, య‌స్తికా భాటియా(వికెట్ కీప‌ర్), నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(కెప్టెన్), అమేలియా కేర్, పూజా వ‌స్త్రాక‌ర్, ఇసీ వాంగ్, సంజ‌నా, అమ‌న్‌జోత్ కౌర్, హుమైరా క‌జీ, కీర్త‌నా బాల‌కృష్ణ‌న్, సైకా ఇషాక్.

