March 12, 2024 / 12:47 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ సీజ‌న్ వ‌స్తుందంటే చాలు ఈసారి దంచికొట్టేది ఎవ‌రు? అత్య‌ధిక వికెట్ల వీరుడు అత‌డేనా? వంటి చ‌ర్చ‌లు జోరందుకుంటాయి. ఇక చిచ్చ‌ర‌పిడుగుల విష‌యానికొస్తే ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) చిచ్చ‌ర‌పిడుగు సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(Suryakumar Yadav) పేరు అంద‌రికీ గుర్తుకొస్తుంది. అయితే.. మిస్ట‌ర్ 360గా పేరొందిన సూర్య 17 సీజ‌న్‌లో కొన్ని మ్యాచ్‌ల‌కు దూరం కానున్నాడు. అత‌డు ముంబై తొలి రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడ‌డంపై ఇంకా స్ప‌ష్ట‌త రాలేదు.

ఎందుకంటే.. స‌ర్జ‌రీ నుంచి సూర్య పూర్తి స్థాయిలో కోలుకోలేదు. దాంతో, అత‌డికి నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీ(NCA) నుంచి ఇంకా ఫిట్‌నెస్ స‌ర్టిఫికేట్ రాలేదు. ఈ ఏడాది ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌నలో గాయ‌ప‌డిన సూర్య లండ‌న్‌లో స‌ర్జ‌రీ చేయించుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం బెంగ‌ళూరులోని ఎన్‌సీఏలో ఈ స్టార్ ఆట‌గాడు పున‌రావాసం పొందుతున్నాడు. అయితే అత‌డు ఇంకా ఫిట్‌నెస్ సాధించ‌లేదు. టోర్నీ ఆరంభానికి మ‌రో 10 రోజులు మాత్ర‌మే ఉంది. ఆలోపు ఎన్‌సీఏ స్పోర్ట్స్ సైన్స్, మెడిక‌ల్ టీమ్ సూర్య‌కు క్లియ‌రెన్స్ స‌ర్టిఫికెట్ ఇచ్చే చాన్స్ ఉంది.

As per sources, Suryakumar Yadav is most likely to miss first 2 games for Mumbai Indians of the IPL 2024

vs GT – 24th March, Ahmedabad

vs SRH – 27th March, Hyderabad

📷:BCCI#suryakumaryadav #ipl2024 #mumbaindians #newsupdate pic.twitter.com/Rra7O2SjjA

— SportsTiger (@The_SportsTiger) March 12, 2024