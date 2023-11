Gautam Gambhir: నా ఫేవరేట్ బ్యాటింగ్ పార్ట్నర్ సెహ్వాగ్ కాదు.. ఎవరూ ఊహించని పేరు చెప్పిన గంభీర్

November 22, 2023 / 04:44 PM IST

Gautam Gambhir: టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్‌ గౌతం గంభీర్‌ ఏం మాట్లాడినా సంచలనమే.. నిత్యం తన సహచర ఆటగాళ్లపై, ముఖ్యంగా మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని, విరాట్‌ కోహ్లీలను టార్గెట్‌ చేస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసే గంభీర్‌ తాజాగా తనకు ధోనీతో బ్యాటింగ్‌ చేయడమంటే ఇష్టమని కామెంట్ చేసి అందరికీ షాకిచ్చాడు. మిస్టర్‌ కూల్‌ తన ఫేవరేట్‌ బ్యాటింగ్‌ పార్ట్‌నర్‌ అని తెలిపాడు. టీమిండియాకు ఆడేప్పుడు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌తో కలిసి ఓపెనింగ్‌ చేసిన గంభీర్‌.. వన్డేలలో తన ఫేవరేట్‌ బ్యాటింగ్‌ పార్ట్‌నర్‌ ధోనీయేనని చెప్పాడు.

ఓ జాతీయ టీవీ ఛానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో గంభీర్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘నా ఫేవరేట్‌ బ్యాటింగ్‌ పార్ట్‌నర్‌ ఎంఎస్‌ ధోని. చాలా మంది నాకు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌తో ఆడటం ఇష్టమని అనుకుంటారు. కానీ నాకు మాత్రం ధోనీతో ఆడటం ఇష్టం. మరీ ముఖ్యంగా పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్‌లో అయితే ధోనీతో బ్యాటింగ్‌ పార్ట్నర్‌షిప్‌ బాగుండేది. పలు మ్యాచ్‌లలో మేం పెద్ద భాగస్వామ్యాలు నమోదుచేశాం’ అని తెలిపాడు.

Gautam Gambhir said – “MS Dhoni is the my favourite batting partner”. (To Sportskeeda)

pic.twitter.com/pSJD3gXkDc

— Arav (@context313) November 21, 2023