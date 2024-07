July 5, 2024 / 08:41 PM IST

Mohammad Siraj : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరో, భార‌త పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammad Siraj) హైద‌రాబాద్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ముంబైలో విక్టరీ ప‌రేడ్.. వాంఖ‌డేలో బీసీసీఐ స‌త్కారం ముగియ‌డంతో శుక్రవారం సాయంత్రం సొంత న‌గ‌ర‌మైన హైద‌రాబాద్‌లో వాలిపోయాడు. లోక‌ల్ బాయ్ అయిన సిరాజ్ మియాకు స్థానిక‌ అభిమానులు ఘ‌న స్వాగ‌తం ప‌లికారు.

శంషాబాద్ విమానాశ్ర‌యంలో సిరాజ్ దిగ‌గానే అత‌డిని ఫ్యాన్స్ చుట్టేశారు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజేత‌గా తిరిగొచ్చిన సిరాజ్‌తో ఫొటోలు దిగేందుకు పోటీ ప‌డిన అభిమానులు.. ఆ త‌ర్వాత సంబురాల్లో మునిగిపోయారు. అంతేకాదు మెహిదీప‌ట్నం నుంచి ఈద్‌గ‌హ్ గ్రౌండ్‌లోని సిరాజ్ ఇంటి వ‌ర‌కు భారీగా ర్యాలీ తీశారు. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

#WATCH | Cricket fans welcome Mohammed Siraj on his return to Hyderabad after winning the T20I Cricket World Cup pic.twitter.com/aEzskY51vG

ప్ర‌పంచ క‌ప్ విజేత‌గా తొలిసారి హైద‌రాబాద్ విచ్చేసిన సిరాజ్‌కు స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SRH) ఫ్రాంచైజీ స్వాగ‌తం ప‌లికింది. ‘సొంత సిటీకి వ‌చ్చిన మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్‌కు హైద‌రాబాద్ వెల్‌క‌మ్ చెప్తోంది’ అని ఆరెంజ్ ఆర్మీ పోస్ట్ పెట్టింది. పొట్ఇ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం భార‌త బృందానికి ఎంపికై సిరాజ్ అమెరికా గ‌డ్డ‌పై ఆక‌ట్టుకున్నాడు. అయితే.. లీగ్ ద‌శ త‌ర్వాత కుల్దీప్ యాద‌వ్ ఎంట్రీతో సిరాజ్ బెంచ్‌కే ప‌రిమితం కావాల్సి వ‌చ్చింది.

#Hyderabad — #Cricket fans accorded a grand welcome by hosting a #victory rally for @mdsirajofficial , the #Hyderabadi fast bowler from Sarojini Eye Hospital, #Mehdipatnam to Eidgah Ground. #Siraj was a member of the T20 World Cup winning #Indian cricket team. pic.twitter.com/4t45Pv1duB

It’s an absolute honour to meet our honourable PM @narendramodi Ji. 🙏

A moment of pride. Thank you Sir for your kind words and always motivating us. We will continue to work hard to make the India flag fly high. Jai Hind.🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/bWHA0cBs2O

— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) July 4, 2024