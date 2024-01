January 8, 2024 / 03:25 PM IST

Mohammad Rizwan : కెప్టెన్సీపై గంపెడు ఆశ‌లు పెట్టుకున్న‌ పాకిస్థాన్ స్టార్ ఓపెన‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ రిజ్వాన్‌ (Mohammad Rizwan)కు మ‌రోసారి నిరాశే మిగిలింది. వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) అనంత‌రం బాబ‌ర్ ఆజాం(Babar Azam) కెప్టెన్‌గా త‌ప్పుకున్నాక .. ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్‌ను సార‌థిగా ప్ర‌క‌టిస్తార‌ని అంద‌రూ ఊహించారు. కానీ, సెలెక్ట‌ర్లు షాన్ మ‌సూద్‌(Shan Masood)కు వ‌న్డే, పేస‌ర్ షాహీన్ ఆఫ్రిది(Shaheen Afridi)కి టీ20 ప‌గ్గాలు అప్ప‌గించారు. దాంతో, రిజ్వాన్‌కు కెప్టెన్సీ ఇస్తే బాగుండేద‌ని మాజీ క్రికెట‌ర్లు అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు.

ఈ నేప‌థ్యంలో దిద్దుబాటు చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టిన‌ పాక్ బోర్డు అత‌డిని వైస్ కెప్టెన్‌గా నియ‌మించింది. న్యూజిలాండ్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఐదు టీ20ల‌ సిరీస్‌కు జ‌ట్టును ప్ర‌క‌టించిన బోర్డు.. రిజ్వాన్‌కు వైస్ కెప్టెన్సీ అప్ప‌గించింది. ఆ సిరీస్‌లో షాహీన్ ఆఫ్రిదికి రిజ్వాన్ డిప్యూటీగా వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు. పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఉన్నందున పాక్ జ‌ట్టును మ‌రింత ప‌టిష్టం చేసే బాధ్య‌త ఈ ఇద్ద‌రికి అప్ప‌గించారు.

.@iMRizwanPak has been appointed vice-captain of Pakistan’s T20I team 🚨 pic.twitter.com/0Zu6DcstML

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 8, 2024