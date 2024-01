January 8, 2024 / 02:46 PM IST

Heinrich Klaasen : ద‌క్షిణాఫ్రికా వికెట్ కీప‌ర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(Heinrich Klaasen) టెస్టులకు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. కెరీర్ ఆసాంతం నాలుగు మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడిన క్లాసెన్ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ నుంచి త‌ప్పుకున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని సోమ‌వారం ద‌క్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు అధికారికంగా వెల్ల‌డించింది. ‘నేను తీసుకుంటున్న నిర్ణ‌యం స‌రైన‌దా? కాదా? అనే ఆలోచ‌న‌తో కొన్ని రోజులు నిద్ర‌ప‌ట్ట‌లేదు. మొత్తానికి టెస్టుల‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాలని డిసైడ్ అయ్యా. నాకు ఎంతో ఇష్ట‌మైన ఫార్మాట్‌కు వీడ్కోలు ప‌ల‌క‌డం చాలా క‌ష్ట‌మైన నిర్ణ‌య‌మే’ అని 32 ఏండ్ల క్లాసెన్ తెలిపాడు.

టీమిండియాతో జ‌రిగిన రెండు టెస్టుల సిరీస్‌లో క్లాసెన్ బ‌దులు కైలీ వెర్రెన్నే(Kyle Verreynne)ను ఆడించారు. దాంతో, ఇక సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ త‌న‌కు వ‌ర్క‌వుట్ కాద‌ని అత‌డు ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. ‘మైదానంలో, మైదానం బ‌య‌ట నేను అనుభ‌వించిన క‌ష్టాలు నన్ను క్రికెట‌ర్‌గా మ‌ర్చాయి.

