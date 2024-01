Elon Musk | డ్రగ్స్‌ ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎలాన్‌ మస్క్‌.. ఇంతకీ ఏమన్నారంటే

January 8, 2024 / 01:57 PM IST

Elon Musk | తరచూ డ్రగ్స్‌ (Durgs) తీసుకుంటున్నారంటూ తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై అమెరికన్‌ టైకూన్‌, టెస్లా, స్పేస్‌ ఎక్స్‌ సంస్థల అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ (Elon Musk) తాజాగా స్పందించారు. రోగన్‌తో కలిసి గతంలో ఓసారి డ్రగ్స్‌ సేవించిన విషయం నిజమేనని చెప్పారు. ఆ తర్వాత తాను డ్రగ్స్‌ తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. నాసా అభ్యర్థనతో టెస్లా ఆఫీసును డ్రగ్స్ రహితంగా నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ఆ అభ్యర్థన మేరకు గత మూడేళ్లుగా తాను వైద్య పరీక్షలు కూడా చేయించుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అయితే, ఈ మూడేళ్లలో తన శరీరంలో డ్రగ్స్ కానీ, మద్యానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఆనవాళ్లూ గుర్తించలేదని మస్క్ వివరించారు.

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.

Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024