March 18, 2024 / 11:05 AM IST

Michael Vaughan : ఐపీఎల్ సీజ‌న్ ఆరంభం నుంచి రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore) జ‌ట్టు ట్రోఫీ కోసం నిరీక్షిస్తోంది. 16 ఏండ్ల‌లో మూడుసార్లు ఫైన‌ల్ చేరినా ఒక్క‌సారి కూడా ఆ జ‌ట్టుకు ఐపీఎల్ ట్రోఫీ అంద‌ని ద్రాక్ష‌గానే మిగిలింది. మ‌రోవైపు మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(WPL 2024)లో ఆ జ‌ట్టు రెండో సీజ‌న్‌లో విజేత‌గా అవ‌త‌రించింది. ‘ఈ సాలా క‌ప్పు న‌మ్‌దూ’ స్ఫూర్తితో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను ఓడించి టైటిల్‌ను స‌గ‌ర్వంగా ముద్దాడింది.

దాంతో, ఈసారి ఆర్సీబీ అబ్బాయిలు కూడా ట్రోఫీ గెలుస్తారనే వార్త‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ మైఖేల్ వాన్(Michael Vaughan ) సైతం బెంగ‌ళూరు క‌ప్పు కొడుతుంద‌ని జోస్యం ప‌లికాడు. ‘అద్భుత‌మైన టోర్న‌మెంట్. ఆర్సీబీకి ద‌క్కాల్సిన విజ‌య‌మిది. ఇక అబ్బాయిలు కూడా ఆర్సీబీ ట్రోఫీని డ‌బుల్ చేస్తారా. ఈ ఏడాది ఆర్సీబీదే’ అని వైన్ ఎక్స్ ఖాతాలో రాసుకొచ్చాడు. ఇంగ్లండ్ దిగ్గ‌జం వాన్ మాట నిజ‌మైతే బాగుండ‌ని బెంగ‌ళూరు అభిమ‌నులు కోరుకుంటున్నారు. ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ 2009, 2011, 2016లో ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లినా ట్రోఫీ గెల‌వ‌లేదు.

Fantastic tournament .. Well deserved win for @RCBTweets !! Now can the Men do the double !!! This could be the year … https://t.co/1yjDWD3wFo

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 17, 2024