MI vs RCB | టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న బెంగళూరు.. ముంబైతో మ్యాచ్

April 9, 2022 / 07:17 PM IST

ముంబైని ఢీకొట్టేందుకు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సిద్ధమైంది. ఇప్పటి వరకు టోర్నీలో విజయం నమోదు చేయని ముంబై జట్టు ఈ మ్యాచ్‌లో చావోరేవో తేల్చుకోవాలని చూస్తుండగా.. బెంగళూరు జట్టు తమ టాపార్డర్ వైఫల్యాలను సరిదిద్దుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే టాస్ గెలిచిన బెంగళూరు కెప్టెన్ డుప్లెసిస్ మరో ఆలోచన లేకుండా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

తాను టాస్ గెలిచి ఉంటే తను కూడా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే వాడినని రోహిత్ అన్నాడు. అలాగే బెంగళూరు జట్టులో రూథర్‌ఫోర్డ్ స్థానంలో గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్ ఆడుతున్నట్లు డుప్లెసిస్ చెప్పాడు. టైమన్ మిల్స్‌ను పక్కనపెట్టి ఉనద్కత్‌ను తీసుకున్నట్లు రోహిత్ చెప్పాడు. డానియల్ శామ్స్‌ కూడా ఆడటం లేదని వెల్లడించాడు.

ముంబై ఇండియన్స్: ఇషాన్ కిషన్, రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, కీరన్ పొలార్డ్, రమన్‌దీప్ సింగ్, మురుగన్ అశ్విన్, బసిల్ థంపి, జయదేవ్ ఉనద్కత్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ (కెప్టెన్), అనూజ్ రావత్, విరాట్ కోహ్లీ, గ్లెన్ మాక్స్‌వెల్, డేవిడ్ విల్లే, షాబాజ్ అహ్మద్, దినేష్ కార్తీక్, హర్షల్ పటేల్, వానిందు హసరంగ, మహమ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్

