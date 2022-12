మెస్సి అస్సాంలో పుట్టాడు.. ట్వీట్ డిలీట్ చేసిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ !

December 19, 2022 / 05:24 PM IST

న్యూఢిల్లీ: అర్జెంటీనాకు ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ అందించిన లియోనెల్ మెస్సి.. అస్సాంలో పుట్టిన‌ట్లు కాంగ్రెస్ ఎంపీ అబ్దుల్ ఖ‌లీక్ ట్వీట్ చేశారు. అయితే ఆ ట్వీట్‌పై ప్ర‌శ్న‌లు వెల్లువెత్త‌డంతో.. ఆయ‌న ఆ ట్వీట్‌ను డిలీట్ చేశారు. వ‌రల్డ్‌క‌ప్ గెలిచిన కెప్టెన్‌ మెస్సికి కాంగ్రెస్ ఎంపీ ముందుగా కంగ్రాట్స్ చెబుతూ ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఆ త‌ర్వాత ఆ ప్లేయ‌ర్‌కు అస్సాంతో లింకు ఉంద‌ని, దానికి గ‌ర్వ‌ప‌డుతున్నట్లు ఆ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

ఎంపీ ఖ‌లీక్‌ చేసిన ఆ ట్వీట్‌ను ఆదిత్య శ‌ర్మ అనే ఓ ట్విట్ట‌ర్ యూజ‌ర్ ప్ర‌శ్నించారు. అస్సాంతో మెస్సికి ఎలా లింకు ఉంద‌ని అడిగారు. దానికి ఆ కాంగ్రెస్ నేత స‌మాధానం ఇస్తూ.. అవును, మెస్సి అస్సాంలో పుట్టిన‌ట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక ఆ ఆన్స‌ర్‌ను ప్ర‌శ్నిస్తూ ట్వీట్లు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఎంపీ ఖ‌లీక్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసుకోవాల‌ని యూజ‌ర్లన కోరారు. కానీ అప్ప‌టికే అనేక మంది ఆ ఎంపీ ట్వీట్‌ను స్క్రీన్ షాట్ తీశారు. అయితే మెస్సికి అస్సాంతో లింకు ఉన్న‌ట్లు పోస్టు చేసిన ట్వీట్‌ను డిలీట్ చేసిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.

Before spreading rumour, i request all to check timeline of my twitter handle and official facebook page .

— Abdul Khaleque (@MPAbdulKhaleque) December 19, 2022