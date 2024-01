January 5, 2024 / 05:12 PM IST

Sam Harper : ఆట ఏదైనా స‌రే.. మైదానంలోకి దిగిన ప్ర‌తిసారి ఆట‌గాళ్లు త‌మ అద్భుత నైపుణ్యంతో అభిమానుల‌ను అల‌రిస్తుంటారు. ఈ క్ర‌మంలో కొన్నిసార్లు ఊహించిన విధంగా గాయాల‌పాల‌వుతుంటారు. తాజాగా బిగ్‌బాష్ లీగ్‌(Big Bash League)లో మెల్‌బోర్న్ స్టార్స్ వికెట్ కీప‌ర్ సామ్ హార్ప‌ర్(Sam Harper) గాయ‌ప‌డ్డాడు. ప్రాక్టీస్ సెష‌న్‌లో త‌ల‌కు బ‌ల‌మైన గాయం కావ‌డంతో అత‌డిని అంబులెన్స్‌లో ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. ప్ర‌స్తుతం అత‌డి ఆరోగ్యం నిల‌క‌డగా ఉన్న‌ట్టు మెల్‌బోర్న్ స్టార్స్ యాజ‌మాన్యం వెల్ల‌డించింది.

‘ట్రైనింగ్ సెష‌న్‌లో బ్యాటింగ్ చేస్తుండ‌గా 27 ఏండ్ల హార్ప‌ర్ గాయ‌ప‌డ్డాడు. బంతి త‌ల‌కు గ‌ట్టిగా త‌గ‌ల‌డంతో నొప్పితో విల‌విలలాడుతూ కింద‌ప‌డిపోయాడు. దాంతో, హుటాహుటిన అత‌డిని హాస్పిట‌ల్‌కు త‌ర‌లించాం. ఇప్ప‌టికైతే హార్ప‌ర్ స్పృహ‌లోనే ఉన్నాడు. అత‌డి ఆరోగ్యం గురించిన తాజా స‌మాచారాన్ని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు మీతో పంచుకుంటాం’ అని మెల్‌బోర్న్ మేనేజ్‌మెంట్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది.

Club Statement: Sam Harper was struck in the head whilst batting at training this evening at the MCG and subsequently taken to hospital in a stable condition. We ask that you respect his privacy at this time. The club will provide further updates when they come to hand.

— Melbourne Stars (@StarsBBL) January 5, 2024